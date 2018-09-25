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"Укртелеком" припинить надання послуги проводового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 вер, 2018 22:10
Пропонуємо до обговорення:
"Укртелеком" припинить надання послуги із забезпечення проводового радіомовлення в Одесі з 1 січня 2019 року, повідомляється на сайті компанії.
Дивися повний текст \"Укртелеком\" припинить надання послуги проводового радіомовлення в одному з міст
.
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Чет 27 вер, 2018 15:14
ssnet