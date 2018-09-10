Зазначимо, на момент скоєного підлітком злому йому було 16 років. Про це інформує видання Bloomberg.
Дивися повний текст Суд виніс вирок школяру-хакеру, який зламав Apple.
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Додано: Чет 27 вер, 2018 22:40
Суд виніс вирок школяру-хакеру, який зламав Apple
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд виніс вирок школяру-хакеру, який зламав Apple.
Додано: Чет 27 вер, 2018 22:40
Тут слегка другими словами, но больше правды :)
Додано: Чет 27 вер, 2018 22:42
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