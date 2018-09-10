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Суд виніс вирок школяру-хакеру,
який зламав Apple

Суд виніс вирок школяру-хакеру, який зламав Apple
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 22:40

Суд виніс вирок школяру-хакеру, який зламав Apple

Пропонуємо до обговорення:
Зазначимо, на момент скоєного підлітком злому йому було 16 років. Про це інформує видання Bloomberg.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 22:40

https://thehackernews.com/2018/08/apple ... rvers.html

Тут слегка другими словами, но больше правды :)
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Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 22:42

https://thehackernews.com/2018/09/apple ... -hack.html
communiq
 
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