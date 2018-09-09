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Маск пообіцяв
міста-мільйонники на Марсі

Маск пообіцяв міста-мільйонники на Марсі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 05:48

Маск пообіцяв міста-мільйонники на Марсі

Пропонуємо до обговорення:
Базу на Марсі можна буде почати будувати в 2028 році. Таку заяву зробив Ілон Маск, засновник і генеральний директор компанії SpaceX.

Дивися повний текст Маск пообіцяв міста-мільйонники на Марсі.
R2
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Остапа понесло
papazina
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 05:58

  papazina написав:Остапа понесло

забористо
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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