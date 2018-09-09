Базу на Марсі можна буде почати будувати в 2028 році. Таку заяву зробив Ілон Маск, засновник і генеральний директор компанії SpaceX.
Дивися повний текст Маск пообіцяв міста-мільйонники на Марсі.
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Додано: П'ят 28 вер, 2018 05:48
Маск пообіцяв міста-мільйонники на Марсі
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Дивися повний текст Маск пообіцяв міста-мільйонники на Марсі.
Додано: П'ят 28 вер, 2018 05:58
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