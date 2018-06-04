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Філіппінський винахідник створив
дрон для пересування по...

Філіппінський винахідник створив дрон для пересування по...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 06:39

Філіппінський винахідник створив дрон для пересування по...

Пропонуємо до обговорення:
Філіппінський винахідник показав публіці одномісний дрон, яким планує пересуватися по столиці. Читайте також В Україні винайшли штучне сало для вегетаріанців (фото)

Дивися повний текст Філіппінський винахідник створив дрон для пересування по місту (відео).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 06:40

И что эта штука теперь будет летать над головами людей, портя прически и поднимая пыль?
Ferox
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