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Філіппінський винахідник створив дрон для пересування по...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 вер, 2018 06:39
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Філіппінський винахідник показав публіці одномісний дрон, яким планує пересуватися по столиці. Читайте також В Україні винайшли штучне сало для вегетаріанців (фото)
Дивися повний текст Філіппінський винахідник створив дрон для пересування по місту (відео)
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Додано: П'ят 28 вер, 2018 06:40
И что эта штука теперь будет летать над головами людей, портя прически и поднимая пыль?
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