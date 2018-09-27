На Київ та область припало 43% нових квартир в Україні - це перше місце
Дивися повний текст Україна обігнала ЄС за кількістю нових квартир на жителя країни.
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Додано: П'ят 28 вер, 2018 07:20
Україна обігнала ЄС за кількістю нових квартир на жителя...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна обігнала ЄС за кількістю нових квартир на жителя країни.
Додано: П'ят 28 вер, 2018 07:20
А еще мы обогнали Европу по количеству "обездоленных" с машинами-квартирами и которые еще субсидии получают.
Додано: П'ят 28 вер, 2018 07:24
Але і великих квартир будують небагато. До того ж, вони часто дворівневі о_О
Додано: П'ят 28 вер, 2018 07:57
Интересно, какие это материалы, застройщики закупают за рубежом, и почему считается, что это должно существенно влиять на стоимость ?
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