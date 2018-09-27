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Україна обігнала ЄС за кількістю
нових квартир на жителя...

Україна обігнала ЄС за кількістю нових квартир на жителя...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 07:21

Україна обігнала ЄС за кількістю нових квартир на жителя...

Пропонуємо до обговорення:
На Київ та область припало 43% нових квартир в Україні - це перше місце

Дивися повний текст Україна обігнала ЄС за кількістю нових квартир на жителя країни.
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