Бажання зробити своє житло затишним може призвести до проблем при продажу квартири або навіть до кримінальної відповідальності.
Дивися повний текст Світлана Якимова: перепланування квартири. Що законно, а що ні?.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 вер, 2018 07:27
Світлана Якимова: перепланування квартири. Що законно, а...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Світлана Якимова: перепланування квартири. Що законно, а що ні?.
Додано: П'ят 28 вер, 2018 07:27
Такий жахливий сурж, а помилку через ctrl+enter можна тільки одну відправити...
|