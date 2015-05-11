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Світлана Якимова: перепланування
квартири. Що законно, а...

Світлана Якимова: перепланування квартири. Що законно, а...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 07:27

Світлана Якимова: перепланування квартири. Що законно, а...

Пропонуємо до обговорення:
Бажання зробити своє житло затишним може призвести до проблем при продажу квартири або навіть до кримінальної відповідальності.

Дивися повний текст Світлана Якимова: перепланування квартири. Що законно, а що ні?.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 07:27

Такий жахливий сурж, а помилку через ctrl+enter можна тільки одну відправити...
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