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Lattelecom планує в 2018 р.
зайняти 12% українського...

Lattelecom планує в 2018 р. зайняти 12% українського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 07:41

Lattelecom планує в 2018 р. зайняти 12% українського...

Пропонуємо до обговорення:
Латвійська телекомунікаційна компанія Lattelecom планує за підсумками 2018 року зайняти 12% українського ринку хмарних послуг, повідомив директор розвитку бізнесу центрів обробки даних компанії Маріс Сперга.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 07:41

А что они делают? Витают в облаках?
Contortum
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