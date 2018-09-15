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Lattelecom планує в 2018 р. зайняти 12% українського...
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Додано: П'ят 28 вер, 2018 07:41
Пропонуємо до обговорення:
Латвійська телекомунікаційна компанія Lattelecom планує за підсумками 2018 року зайняти 12% українського ринку хмарних послуг, повідомив директор розвитку бізнесу центрів обробки даних компанії Маріс Сперга.
Дивися повний текст Lattelecom планує в 2018 р. зайняти 12% українського ринку хмарних послуг
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Додано: П'ят 28 вер, 2018 07:41
А что они делают? Витают в облаках?
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