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Втрати України від банківської
кризи оцінюються у 40%...

Втрати України від банківської кризи оцінюються у 40%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 08:15

Втрати України від банківської кризи оцінюються у 40%...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в дослідженні “Лізингова галузь в Україні: тенденції та рекомендації для зростання”.

Дивися повний текст Втрати України від банківської кризи оцінюються у 40% ВВП - USAID.
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