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В Україні до кінця 2018
року запустять механізм...

В Україні до кінця 2018 року запустять механізм...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 08:57

В Україні до кінця 2018 року запустять механізм...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні до кінця 2018 року запустять механізм бюджетної підтримки інновацій. Про це сказав голова Кабінету міністрів України Володимир Гройсман, передає "Урядовий портал".

Дивися повний текст В Україні до кінця 2018 року запустять механізм бюджетної підтримки інновацій.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 08:57

Государство стало эфективным менеджером ? Что до решаться предпринимателями ... ох уж эти сказочники. Ну вот в очередной раз мысль, ну накой я плачу налоги которыми финансируют кого то другого ? В общем очередная бюджетная узаконенная кормушка, в этом власть преуспела. Янык просто брал, а эти сначала узаканивают, учатся на чужих ошибках ;)
Igorten
 
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