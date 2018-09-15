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У Києві повторно заборонили
нічний продаж алкоголю

У Києві повторно заборонили нічний продаж алкоголю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 09:10

У Києві повторно заборонили нічний продаж алкоголю

Пропонуємо до обговорення:
Тепер купити алкогольні напої в столиці можна буде тільки з 10:00 до 23:00. Однак заборона не поширюється на ресторани і бари.

Дивися повний текст У Києві повторно заборонили нічний продаж алкоголю.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 09:10

но почему до 10:00? что такого страшного бухнуть в 9 утра? бред какой-то...
Tamagoch
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Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 09:17

Напрасно на рестораны не распространяется, лобби ресторанные в киевраде?
papazina
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 09:49

  Tamagoch написав:но почему до 10:00? что такого страшного бухнуть в 9 утра? бред какой-то...

Та понятно же, чтоб подгадить тем, кто утром на природу выезжает.
ssnet
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Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 09:53

У нас могут пойти дальше и вспомнить "старую добрую" идею вырубать виноградники. Вместо того чтоб бороться с бухающими делают так, чтоб за 15 мин до закрытия покупали бухло с запасом. Еще бы мороженое и снейки запретили подорвать, от него бумажки везде валяются. запретят - будет чище.
ssnet
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