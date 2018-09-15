Тепер купити алкогольні напої в столиці можна буде тільки з 10:00 до 23:00. Однак заборона не поширюється на ресторани і бари.
Дивися повний текст У Києві повторно заборонили нічний продаж алкоголю.
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Додано: П'ят 28 вер, 2018 09:10
У Києві повторно заборонили нічний продаж алкоголю
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві повторно заборонили нічний продаж алкоголю.
Додано: П'ят 28 вер, 2018 09:10
но почему до 10:00? что такого страшного бухнуть в 9 утра? бред какой-то...
Додано: П'ят 28 вер, 2018 09:17
Напрасно на рестораны не распространяется, лобби ресторанные в киевраде?
Додано: П'ят 28 вер, 2018 09:49
Додано: П'ят 28 вер, 2018 09:53
У нас могут пойти дальше и вспомнить "старую добрую" идею вырубать виноградники. Вместо того чтоб бороться с бухающими делают так, чтоб за 15 мин до закрытия покупали бухло с запасом. Еще бы мороженое и снейки запретили подорвать, от него бумажки везде валяются. запретят - будет чище.
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