Зростання валового внутрішнього продукту США в другому кварталі 2018 року було максимальним за 4 роки.
Дивися повний текст Економіка США показала рекордне зростання.
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Додано: П'ят 28 вер, 2018 10:47
Економіка США показала рекордне зростання
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Дивися повний текст Економіка США показала рекордне зростання.
Додано: П'ят 28 вер, 2018 10:47
Говорят, они там учитывают даже аренду не сдающихся в аренду домов, так что это цифра ни о чем. А вот если сравнить ее с ростом гос. долга, то уже что-то, и не забывать о рекордном дефиците торгового баланса.
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