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Економіка США показала
рекордне зростання

Економіка США показала рекордне зростання
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 10:47

Економіка США показала рекордне зростання

Пропонуємо до обговорення:
Зростання валового внутрішнього продукту США в другому кварталі 2018 року було максимальним за 4 роки.

Дивися повний текст Економіка США показала рекордне зростання.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 10:47

Говорят, они там учитывают даже аренду не сдающихся в аренду домов, так что это цифра ни о чем. А вот если сравнить ее с ростом гос. долга, то уже что-то, и не забывать о рекордном дефиците торгового баланса.
jhjhgjkghjkjk
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