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"Укрзалізниця" запустила поїзд "чотирьох столиць"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 вер, 2018 11:28
Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні, 28 вересня, в перший рейс вирушить пасажирський поїзд "чотирьох столиць" за маршрутом Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига.
Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" запустила поїзд \"чотирьох столиць\"
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Додано: П'ят 28 вер, 2018 11:28
> Цена билета зависит от курса швейцарского франка
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