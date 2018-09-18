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У НБУ пояснили, як п'ятикратне підвищення облікової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 вер, 2018 12:58
Пропонуємо до обговорення:
Ставки за гривневими депозитами припинили зменшуватися з вересня 2017 року.
Дивися повний текст У НБУ пояснили, як п'ятикратне підвищення облікової ставки впливає на прибутковість депозитів
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