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Надходження військового
збору зросли на 24,4%

Надходження військового збору зросли на 24,4%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 14:31

Надходження військового збору зросли на 24,4%

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні Державної фіскальної служби.

Дивися повний текст Надходження військового збору зросли на 24,4%.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 14:31

Потрібно відновлювати ядерний комплекс, туди і спрямовувати ці 1,5%. А то не дуже зрозуміло, куди гроші йдуть.
Rainbow
 
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