Про це йдеться в повідомленні Державної фіскальної служби.
Дивися повний текст Надходження військового збору зросли на 24,4%.
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Додано: П'ят 28 вер, 2018 14:31
Надходження військового збору зросли на 24,4%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Надходження військового збору зросли на 24,4%.
Додано: П'ят 28 вер, 2018 14:31
Потрібно відновлювати ядерний комплекс, туди і спрямовувати ці 1,5%. А то не дуже зрозуміло, куди гроші йдуть.
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