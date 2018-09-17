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У метро Києва встановлять ще 7 турнікетів для оплати...
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Додано: П'ят 28 вер, 2018 14:33
Пропонуємо до обговорення:
Комунальне підприємство "Київський метрополітен" анонсувало відкриття ще 7 турнікетів, що дозволяють здійснити оплату за допомогою банківської або будь-якої іншої безконтактної картки, а також за допомогою спеціальних мобільних додатків.
Дивися повний текст У метро Києва встановлять ще 7 турнікетів для оплати банківськими картками та мобільними додатками
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Додано: П'ят 28 вер, 2018 14:33
7 турнікетів на 4,5 мільйони населення міста.
Достойний показник..
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Rainbow
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Додано: П'ят 28 вер, 2018 14:39
Rainbow написав:
7 турнікетів на 4,5 мільйони населення міста.
Достойний показник..
Не всього 7, а +7, і далеко не всі жителі Києва користуються метро
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Faceless
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Додано: П'ят 28 вер, 2018 14:48
Faceless написав: Rainbow написав:
7 турнікетів на 4,5 мільйони населення міста.
Достойний показник..
Не всього 7, а +7, і далеко не всі жителі Києва користуються метро
Это верно, как и то, что и многие киевляне наряду с многими приезжими, проезжими и прочими пользуются именно метро. И вагоны забиваются под завязку, как раньше укладывали шпроты.
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Додано: П'ят 28 вер, 2018 15:57
Rainbow написав:
7 турнікетів на 4,5 мільйони населення міста.
Достойний показник..
Та що ж таке, чогось немає - погано, щось зробили - мало. Якщо зробили достатньо, то зробили не те, що треба. Якщо зробили те, що треба, значить це передвиборчий піар
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