Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.
Дивися повний текст Опалювальний сезон: які документи подавати для оформлення субсидії.
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Додано: П'ят 28 вер, 2018 14:47
Опалювальний сезон: які документи подавати для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Опалювальний сезон: які документи подавати для оформлення субсидії.
Додано: П'ят 28 вер, 2018 14:47
"Тогда к делу прилагаются документы с места работы в другом городе, об обучении в другом городе, о пребывании на лечении, о постоянном месте жительства из ЖЭКа, сельского или поселкового совета."
Бред какой-то. А если не знаешь, где живет? Если алкаш, если отношния натянуты, не работает и давным давно не живет в квартире и ни за что не платит? Где брать эту справку? А если даже просто в том же городе, но снимает, а снимают все неофициально, то кто даст такую справку? Кому такое пришло в голову?
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