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Опалювальний сезон: які
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Опалювальний сезон: які документи подавати для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 14:47

Опалювальний сезон: які документи подавати для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.

Дивися повний текст Опалювальний сезон: які документи подавати для оформлення субсидії.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 14:47

"Тогда к делу прилагаются документы с места работы в другом городе, об обучении в другом городе, о пребывании на лечении, о постоянном месте жительства из ЖЭКа, сельского или поселкового совета."

Бред какой-то. А если не знаешь, где живет? Если алкаш, если отношния натянуты, не работает и давным давно не живет в квартире и ни за что не платит? Где брать эту справку? А если даже просто в том же городе, но снимает, а снимают все неофициально, то кто даст такую справку? Кому такое пришло в голову?
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