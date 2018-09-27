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Тимошенко хоче ліквідувати
"Нафтогаз" як непотрібного...

Тимошенко хоче ліквідувати "Нафтогаз" як непотрібного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 15:59

Тимошенко хоче ліквідувати "Нафтогаз" як непотрібного...

Пропонуємо до обговорення:
Вона також заявила про забезпечення можливості завозити скраплений газ із одеських і миколаївських портів.

Дивися повний текст Тимошенко хоче ліквідувати \"Нафтогаз\" як непотрібного посередника.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 15:59

Уже Яценюк обещал отдать украинцам газ "украинской добычи". Поживем - увидим.
ygn
 
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