Вона також заявила про забезпечення можливості завозити скраплений газ із одеських і миколаївських портів.
Дивися повний текст Тимошенко хоче ліквідувати \"Нафтогаз\" як непотрібного посередника.
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Додано: П'ят 28 вер, 2018 15:59
Тимошенко хоче ліквідувати "Нафтогаз" як непотрібного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тимошенко хоче ліквідувати \"Нафтогаз\" як непотрібного посередника.
Додано: П'ят 28 вер, 2018 15:59
Уже Яценюк обещал отдать украинцам газ "украинской добычи". Поживем - увидим.
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