Французька компанія Alstom розраховує поставити "Укрзалізниці" 200 електровозів. Переговори про це з українською компанією вже ведуться.
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Додано: П'ят 28 вер, 2018 16:06
"Укрзалізниця" може закупити у Alstom 200 електровозів
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Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" може закупити у Alstom 200 електровозів.
Додано: П'ят 28 вер, 2018 16:51
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
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