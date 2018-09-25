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"Укрзалізниця" може закупити
у Alstom 200 електровозів

"Укрзалізниця" може закупити у Alstom 200 електровозів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 16:06

"Укрзалізниця" може закупити у Alstom 200 електровозів

Пропонуємо до обговорення:
Французька компанія Alstom розраховує поставити "Укрзалізниці" 200 електровозів. Переговори про це з українською компанією вже ведуться.

Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" може закупити у Alstom 200 електровозів.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 16:06

А гроши есть?
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 16:51

  vitali_kalinin написав:А гроши есть?


Полюбуйтесь пока есть, на свои сбережения.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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