У ніч на неділю, 28 жовтня, Україна перейде на "зимовий" час, тому о четвертій ранку стрілки годинника потрібно перевести на одну годину назад.
Дивися повний текст Стало відомо, коли Україна перейде на \"зимовий\" час.
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Додано: П'ят 28 вер, 2018 17:41
Стало відомо, коли Україна перейде на "зимовий" час
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Дивися повний текст Стало відомо, коли Україна перейде на \"зимовий\" час.
Додано: П'ят 28 вер, 2018 17:41
Ой, та яка там громадськість. Ну кому з людей подобається де дебільнувате переведення годинника туди-сюди?
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