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Стало відомо, коли Україна
перейде на "зимовий" час

Стало відомо, коли Україна перейде на "зимовий" час
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 17:41

Стало відомо, коли Україна перейде на "зимовий" час

Пропонуємо до обговорення:
У ніч на неділю, 28 жовтня, Україна перейде на "зимовий" час, тому о четвертій ранку стрілки годинника потрібно перевести на одну годину назад.

Дивися повний текст Стало відомо, коли Україна перейде на \"зимовий\" час.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 17:41

Ой, та яка там громадськість. Ну кому з людей подобається де дебільнувате переведення годинника туди-сюди?
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