У ніч на неділю, 28 жовтня, Україна перейде на "зимовий" час, тому о четвертій ранку стрілки годинника потрібно перевести на одну годину назад.
Дивися повний текст Стало відомо, коли Україна перейде на \"зимовий\" час.
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Додано: П'ят 28 вер, 2018 17:41
Стало відомо, коли Україна перейде на "зимовий" час
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, коли Україна перейде на \"зимовий\" час.
Додано: П'ят 28 вер, 2018 17:41
Ой, та яка там громадськість. Ну кому з людей подобається де дебільнувате переведення годинника туди-сюди?
Додано: Суб 29 вер, 2018 04:03
Додано: Суб 29 вер, 2018 08:03
І в результаті нічого так і не скасували, а продовжуємо цей ідіотизм...
Додано: Нед 30 вер, 2018 12:18
Кому нужен рассвет в 5 утра, а летом в 3 ночи? В это время люди СПЯТ! Отменять надо переход на зимнее время, т.к. в 7-8 вечера солнечный свет был бы гораздо более полезен, чем в 4-5 утра.
Додано: Нед 30 вер, 2018 12:40
Щоб внести ясність, зимового часу у нас немає, є стандартний та літній. Майже на всій території України стандартний (географічно) це +2 (окрім найсхідніших районів).
Є ще пропозиція зробити +2.5, типу компроміс між сходом та заходом Але це дробління години мені не до вподоби, я за стандартний час +2 весь рік.
Додано: Нед 30 вер, 2018 12:52
В Европе чуть меньше чем 80% проголосовали за то, чтобы остаться на летнем времени. Там общественность, похоже, лучше соображает :)
Додано: Нед 30 вер, 2018 12:54
Не имеет никакого значения, как это называть. Любой календарь и подсчет времени - это условность. Как люди договорятся между собой, так и будет. То, что называлось стандартным в одну эпоху, может очень сильно поменяться в следующую. Это происходило с разными видами календарей и вообще с любыми стандартами на протяжении всей истории человечества.
Наш нынешний календарь - это на самом деле нагромождение анахронизмов, какой-то мифологии, древних поверий и исторических случайностей. Поэтому принимать то, что в нашем далеко нерациональном календаре называется "стандартным" или "астрономическим" за какой-то объективный закон физики - это глупость и незнание законов физики.
Можно вообще договориться переводить стрелки так, чтобы рассвет был каждый день в одно и то же время Идеально с физиологической точки зрения, но неудобно с социально-технологической. При этом, что так, что эдак, географии, астрономии и вселенной будет совершенно наплевать и в них абсолютно ничего не изменится.
Нужно просто провести опрос - вы хотите, чтобы весь год светало и соответственно темнело на час раньше или на час позже? Вот как большинству будет удобнее, так и должно быть.
Хотя я не могу представить себе ситуации, что кому-то может быть удобнее запирать себя и своих детей вечером дома под искусственным освещением на час раньше, чем использовать это время для нахождения на свежем воздухе. В то время как лишний светлый час в 3-5 утра мало кому сдался вообще.
Додано: Пон 01 жов, 2018 15:00
Конечно лучше, Россия несколько лет назад тоже перешла на летнее время, но эксперимент закончился довольно быстро. Миллионы хомячков не могут ошибаться.
Может тебе удобно отправлять детей в школу затемно, кто тебя знает. Или ты зимой в спячку впадаешь. Так как если оставить летнее время, то уже в ноябре большинство детей в Киеве будут выходить в школу еще до восхода солнца, и так на протяжении 4-х месяцев. А в Ужгороде еще раньше, с 20-х чисел октября солнце встает после 8 утра.
Додано: Сер 21 лис, 2018 17:20
В восточной Украине в ноябре в 16 часов вечера уже темно,а в западной Украине темнеет после 17 часов. Если оставить Украину жить во втором часовом поясе постоянно,то в восточных регионах летом рассвет будет наступать в 2 часа 30 минут ночи,а закат в 20 часов 30 минут вечера. Три с половиной часа светового дня в летний период будут попросту украдены. Скажите пожалуйста,в какой европейской стране существует подобная ситуация с рассветом и закатом?
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