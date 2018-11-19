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Стало відомо, коли Україна
перейде на "зимовий" час

Стало відомо, коли Україна перейде на "зимовий" час
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 17:41

Стало відомо, коли Україна перейде на "зимовий" час

Пропонуємо до обговорення:
У ніч на неділю, 28 жовтня, Україна перейде на "зимовий" час, тому о четвертій ранку стрілки годинника потрібно перевести на одну годину назад.

Дивися повний текст Стало відомо, коли Україна перейде на \"зимовий\" час.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 17:41

Ой, та яка там громадськість. Ну кому з людей подобається де дебільнувате переведення годинника туди-сюди?
0mage0
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Повідомлення Додано: Суб 29 вер, 2018 04:03

  0mage0 написав:Ой, та яка там громадськість. Ну кому з людей подобається де дебільнувате переведення годинника туди-сюди?



Все правильно громадськість зробила, так як скасовувати треба було перехід на літній час, а не на зимовий.
Giroi
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 вер, 2018 08:03

  Giroi написав:
  0mage0 написав:Ой, та яка там громадськість. Ну кому з людей подобається де дебільнувате переведення годинника туди-сюди?



Все правильно громадськість зробила, так як скасовувати треба було перехід на літній час, а не на зимовий.

І в результаті нічого так і не скасували, а продовжуємо цей ідіотизм...
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Повідомлення Додано: Нед 30 вер, 2018 12:18

Кому нужен рассвет в 5 утра, а летом в 3 ночи? В это время люди СПЯТ! Отменять надо переход на зимнее время, т.к. в 7-8 вечера солнечный свет был бы гораздо более полезен, чем в 4-5 утра.
Kart
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 вер, 2018 12:40

  Kart написав:Кому потрібен світанок в 5 ранку, а влітку в 3 ночі? В цей час люди СПЯТ! Скасовувати треба перехід на зимовий час, тому що в 7-8 вечора сонячне світло був би набагато кориснішим, ніж в 4-5 ранку.

Щоб внести ясність, зимового часу у нас немає, є стандартний та літній. Майже на всій території України стандартний (географічно) це +2 (окрім найсхідніших районів).
Є ще пропозиція зробити +2.5, типу компроміс між сходом та заходом :) Але це дробління години мені не до вподоби, я за стандартний час +2 весь рік.
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Повідомлення Додано: Нед 30 вер, 2018 12:52

В Европе чуть меньше чем 80% проголосовали за то, чтобы остаться на летнем времени. Там общественность, похоже, лучше соображает :)
Kart
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 вер, 2018 12:54

  0mage0 написав:Щоб внести ясність, зимового часу у нас немає, є стандартний та літній. Майже на всій території України стандартний (географічно) це +2 (окрім найсхідніших районів).

Не имеет никакого значения, как это называть. Любой календарь и подсчет времени - это условность. Как люди договорятся между собой, так и будет. То, что называлось стандартным в одну эпоху, может очень сильно поменяться в следующую. Это происходило с разными видами календарей и вообще с любыми стандартами на протяжении всей истории человечества.

Наш нынешний календарь - это на самом деле нагромождение анахронизмов, какой-то мифологии, древних поверий и исторических случайностей. Поэтому принимать то, что в нашем далеко нерациональном календаре называется "стандартным" или "астрономическим" за какой-то объективный закон физики - это глупость и незнание законов физики.

Можно вообще договориться переводить стрелки так, чтобы рассвет был каждый день в одно и то же время :) Идеально с физиологической точки зрения, но неудобно с социально-технологической. При этом, что так, что эдак, географии, астрономии и вселенной будет совершенно наплевать и в них абсолютно ничего не изменится.

Нужно просто провести опрос - вы хотите, чтобы весь год светало и соответственно темнело на час раньше или на час позже? Вот как большинству будет удобнее, так и должно быть.

Хотя я не могу представить себе ситуации, что кому-то может быть удобнее запирать себя и своих детей вечером дома под искусственным освещением на час раньше, чем использовать это время для нахождения на свежем воздухе. В то время как лишний светлый час в 3-5 утра мало кому сдался вообще.
Kart
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 15:00

  Kart написав:В Европе чуть меньше чем 80% проголосовали за то, чтобы остаться на летнем времени. Там общественность, похоже, лучше соображает :)



Конечно лучше, Россия несколько лет назад тоже перешла на летнее время, но эксперимент закончился довольно быстро. Миллионы хомячков не могут ошибаться.


  Kart написав:Хотя я не могу представить себе ситуации, что кому-то может быть удобнее запирать себя и своих детей вечером дома под искусственным освещением на час раньше, чем использовать это время для нахождения на свежем воздухе.



Может тебе удобно отправлять детей в школу затемно, кто тебя знает. Или ты зимой в спячку впадаешь. Так как если оставить летнее время, то уже в ноябре большинство детей в Киеве будут выходить в школу еще до восхода солнца, и так на протяжении 4-х месяцев. А в Ужгороде еще раньше, с 20-х чисел октября солнце встает после 8 утра.
Giroi
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:20

В восточной Украине в ноябре в 16 часов вечера уже темно,а в западной Украине темнеет после 17 часов. Если оставить Украину жить во втором часовом поясе постоянно,то в восточных регионах летом рассвет будет наступать в 2 часа 30 минут ночи,а закат в 20 часов 30 минут вечера. Три с половиной часа светового дня в летний период будут попросту украдены. Скажите пожалуйста,в какой европейской стране существует подобная ситуация с рассветом и закатом?
natasha_dtns_777
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