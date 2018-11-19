Додано: Нед 30 вер, 2018 12:54

0mage0 написав: Щоб внести ясність, зимового часу у нас немає, є стандартний та літній. Майже на всій території України стандартний (географічно) це +2 (окрім найсхідніших районів). Щоб внести ясність, зимового часу у нас немає, є стандартний та літній. Майже на всій території України стандартний (географічно) це +2 (окрім найсхідніших районів).

Не имеет никакого значения, как это называть. Любой календарь и подсчет времени - это условность. Как люди договорятся между собой, так и будет. То, что называлось стандартным в одну эпоху, может очень сильно поменяться в следующую. Это происходило с разными видами календарей и вообще с любыми стандартами на протяжении всей истории человечества.Наш нынешний календарь - это на самом деле нагромождение анахронизмов, какой-то мифологии, древних поверий и исторических случайностей. Поэтому принимать то, что в нашем далеко нерациональном календаре называется "стандартным" или "астрономическим" за какой-то объективный закон физики - это глупость и незнание законов физики.Можно вообще договориться переводить стрелки так, чтобы рассвет был каждый день в одно и то же времяИдеально с физиологической точки зрения, но неудобно с социально-технологической. При этом, что так, что эдак, географии, астрономии и вселенной будет совершенно наплевать и в них абсолютно ничего не изменится.Нужно просто провести опрос - вы хотите, чтобы весь год светало и соответственно темнело на час раньше или на час позже? Вот как большинству будет удобнее, так и должно быть.Хотя я не могу представить себе ситуации, что кому-то может быть удобнее запирать себя и своих детей вечером дома под искусственным освещением на час раньше, чем использовать это время для нахождения на свежем воздухе. В то время как лишний светлый час в 3-5 утра мало кому сдался вообще.