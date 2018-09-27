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Рева пояснив, чому середня
зарплата українця має зрости...

Рева пояснив, чому середня зарплата українця має зрости...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 20:31

Рева пояснив, чому середня зарплата українця має зрости...

Пропонуємо до обговорення:
За його словами, зростанню доходів сприяє, в тому числі, ситуація, що склалась на ринку праці.

Дивися повний текст Рева пояснив, чому середня зарплата українця має зрости до 15 тис. грн.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 20:31

"средняя зарплата в Украине должна быть не менее 15 тыс. гривен"
Это он про среднюю официальную з.п.?
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