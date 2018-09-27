За його словами, зростанню доходів сприяє, в тому числі, ситуація, що склалась на ринку праці.
Дивися повний текст Рева пояснив, чому середня зарплата українця має зрости до 15 тис. грн.
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Додано: П'ят 28 вер, 2018 20:31
Рева пояснив, чому середня зарплата українця має зрости...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рева пояснив, чому середня зарплата українця має зрости до 15 тис. грн.
Додано: П'ят 28 вер, 2018 20:31
"средняя зарплата в Украине должна быть не менее 15 тыс. гривен"
Это он про среднюю официальную з.п.?
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