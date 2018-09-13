Перед початком опалювального сезону уряд розробляє стимули для збільшення використання українського вугілля на ТЕС.
Дивися повний текст Гройсман: Українське вугілля - запорука енергонезалежності.
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Додано: П'ят 28 вер, 2018 21:54
Гройсман: Українське вугілля - запорука енергонезалежності
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Дивися повний текст Гройсман: Українське вугілля - запорука енергонезалежності.
Додано: П'ят 28 вер, 2018 21:54
Европейский Союз готов сотрудничать с Украиной с целью снижения рисков в сфере энергетики, в частности, закрытие отработанных и опасных угольных шахт.
Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Шефчович.
"Я приветствую задачу Украины по декарбонизации своей экономики, включенную в стратегию до 2035 года. Это означает осторожный подход к решению проблемных вопросов в угольной промышленности, в частности закрытие неэффективных и опасных угольных шахт. Это еще одна сфера, где ЕС может помочь", - сказал он. Шефчович подчеркнул: у ЕС уже есть опыт закрытия шахт в Бельгии и в Великобритании.
Напомним, 6 июня правительство Украины одобрило План мероприятий по реализации Энергетической стратегии до 2035 года "Безопасность, энергоэффективность и конкурентоспособность".
Главное внимание в документе уделено реформам рынка электрической энергии, рынка газа и угольной отрасли. В частности, снижение энергоемкости экономики в два раза к 2030 году и увеличение производства энергии как из традиционных, так и из альтернативных источников.
И чему верить после этого? От себя добавлю: в процессе декарбонизации, ЕС не отказывается от тепловой генерации (просто не может - альтернатив НЕТ!!!). Он просто меняет один вид топлива на другой.
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