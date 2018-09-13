Гройсман: Українське вугілля - запорука енергонезалежності

Додано: П'ят 28 вер, 2018 21:54

Европейский Союз готов сотрудничать с Украиной с целью снижения рисков в сфере энергетики, в частности, закрытие отработанных и опасных угольных шахт.Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Шефчович."Я приветствую задачу Украины по декарбонизации своей экономики, включенную в стратегию до 2035 года. Это означает осторожный подход к решению проблемных вопросов в угольной промышленности, в частности закрытие неэффективных и опасных угольных шахт. Это еще одна сфера, где ЕС может помочь", - сказал он. Шефчович подчеркнул: у ЕС уже есть опыт закрытия шахт в Бельгии и в Великобритании.Напомним, 6 июня правительство Украины одобрило План мероприятий по реализации Энергетической стратегии до 2035 года "Безопасность, энергоэффективность и конкурентоспособность".Главное внимание в документе уделено реформам рынка электрической энергии, рынка газа и угольной отрасли. В частности, снижение энергоемкости экономики в два раза к 2030 году и увеличение производства энергии как из традиционных, так и из альтернативных источников.И чему верить после этого? От себя добавлю: в процессе декарбонизации, ЕС не отказывается от тепловой генерации (просто не может - альтернатив НЕТ!!!). Он просто меняет один вид топлива на другой.