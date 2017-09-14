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У Росії перший покупець iPhone XS втратив понад $2...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 29 вер, 2018 10:47
Пропонуємо до обговорення:
У Росії 28 вересня розпочалися продажі нового iPhone. Люди кілька днів мерзли в черзі, щоб першими придбати iPhone XS.
Дивися повний текст У Росії перший покупець iPhone XS втратив понад $2 тисячі через куплене місце в черзі
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Додано: Суб 29 вер, 2018 10:47
Какой же он покупатель? Просто мимо проходил.
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