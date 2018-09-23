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США можуть постраждати більше
за всіх від суперечки з...

США можуть постраждати більше за всіх від суперечки з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 вер, 2018 11:05

США можуть постраждати більше за всіх від суперечки з...

Пропонуємо до обговорення:
ВВП США може знизитися приблизно на 2% за підсумками першого року масштабного конфлікту Штатів з їх торговими партнерами, тоді як економіки Китаю та інших країн опиняться в більш виграшному становищі, свідчить дослідження Європейського центрального банку (ЄЦБ).

Дивися повний текст США можуть постраждати більше за всіх від суперечки з торговими партнерами - дослідження ЄЦБ.
R2
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