Про це свідчать підсумки дослідження.
Дивися повний текст Авіакомпанії заборгували українцям півтора мільйона євро.
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Додано: Суб 29 вер, 2018 11:45
Авіакомпанії заборгували українцям півтора мільйона євро
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Авіакомпанії заборгували українцям півтора мільйона євро.
Додано: Суб 29 вер, 2018 11:45
Затримали ВізЕйр в Жулянах на Німеччину, 4 години. 45 хв. З приводу компенсації - послали боком.
Додано: Суб 29 вер, 2018 12:47
Re: Авіакомпанії заборгували українцям півтора мільйона євро
ВизЕйр вообще жулики
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