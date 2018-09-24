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Авіакомпанії заборгували
українцям півтора мільйона євро

Авіакомпанії заборгували українцям півтора мільйона євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 вер, 2018 11:45

Авіакомпанії заборгували українцям півтора мільйона євро

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать підсумки дослідження.

Дивися повний текст Авіакомпанії заборгували українцям півтора мільйона євро.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 29 вер, 2018 11:45

Затримали ВізЕйр в Жулянах на Німеччину, 4 години. 45 хв. З приводу компенсації - послали боком.
user-king
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Повідомлення Додано: Суб 29 вер, 2018 12:47

Re: Авіакомпанії заборгували українцям півтора мільйона євро

ВизЕйр вообще жулики
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