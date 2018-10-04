Авіакомпанії заборгували українцям півтора мільйона євро

Додано: Суб 29 вер, 2018 23:13

Cler написав: кстати Аэрофлот тоже входит в ТОП-перевозчиков в Европе в отличии от МАУ...

кстати Аэрофлот тоже входит в ТОП-перевозчиков в Европе в отличии от МАУ...





https://www.worldairlineawards.com



В итоговых результатах учтено 20,36 млн. опрошенных из более чем 100 стран. Опрос проводился с августа 2017 года по май 2018 года. и этим данным можно доверять больше чем тем, которые приводите вы...

Ну еще бы , как от кремлетролля не дождаться упоминания бывшей всесоюзной авиакомпании с почти 100-летней историей , доставшейся в наследство московии, с частной лавочкой основаной всего с четверть века тому назад. Хотя к обсуждаемому Виззу это не имеет ни малейшего значение. Ну кремлетролль не может же очередной раз не зашкварится по собственно глупости.Ах вот как ! Да что вы говорите ? И что же мы видим ? И в этом предложенном топ 100 голимого Визза нет в помине, точно также как и в предложенном мной, как оказывается вполне релевантному рейтингу, при массе других достаточно небольших авиакомпаний в топе. Что только подтверждает сказанное мной выше.Какие все таки в кремле огромные проблеммы с кадрами. Непроходимая глупость.