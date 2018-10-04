Авіакомпанії заборгували українцям півтора мільйона євро

Додано: Пон 08 жов, 2018 11:49

Surfer написав: С языком проблем нет. Вот мировой топ 100

https://www.worldairlineawards.com/worl ... ines-2018/

где нет не "визза" не "победы".



соответственно вызывает большие сомнения ваша "табличка", поскольку так называемых 9, 10 места якобы Топ 10 европейских лоу костов - победы и визза удивительным образом нет аж в топ 100 авиалиний , хотя далеко не последний рынок лоукостов в мире. Крайне подозрительное обстоятельство, учитывая что в топ 100 входят многие другие европейские low cost авиалинии - Райян, ИзиДжет, Vueling и многие другие. Кстати точно такая же картина с первым рейтингом на Тикетс.уа - в подтверждение правдивости моей позиции и обьективности оценок - ни визза ни победы и там нет в топ 100. Бывают знаете ли такие проплаченные номинации которые к реальным рейтингам отношения не имеют. Единственное в чем вы правы - к расейским авиакомпаниям , и не только особенно после всем известных событий, питаю отвращение, кстати говоря как и многие европейцы с которыми мне доводилось общаться. Жлобовоз Аэрофлот они кстати тоже стараются обходить 10-й дорогой. С языком проблем нет. Вот мировой топ 100где нет не "визза" не "победы".соответственно вызывает большие сомнения ваша "табличка", поскольку так называемых 9, 10 места якобы Топ 10 европейских лоу костов - победы и визза удивительным образом нет аж в топ 100 авиалиний , хотя далеко не последний рынок лоукостов в мире. Крайне подозрительное обстоятельство, учитывая что в топ 100 входят многие другие европейские low cost авиалинии - Райян, ИзиДжет, Vueling и многие другие. Кстати точно такая же картина с первым рейтингом на Тикетс.уа - в подтверждение правдивости моей позиции и обьективности оценок - ни визза ни победы и там нет в топ 100. Бывают знаете ли такие проплаченные номинации которые к реальным рейтингам отношения не имеют. Единственное в чем вы правы - к расейским авиакомпаниям , и не только особенно после всем известных событий, питаю отвращение, кстати говоря как и многие европейцы с которыми мне доводилось общаться. Жлобовоз Аэрофлот они кстати тоже стараются обходить 10-й дорогой.

а вы в курсе сколько всего авиакомпаний в мире? так что не попадание в первую сотню мирового рейтинга ещё не говорит о том хорошая авиакомпания или нет... кроме того мировой рейтинг не является наиболее объективным, так как в нём сравниваются авиакомпании слишком разные - вы же не станите при покупке автомобиля делать выбор между майбахом и ланусом, так как эти автомобили предназначены для разных категорий потребителей. аналогичная ситуация и с рейтингом авиакомпаний - кроме мирового рейтинга существуют рейтинги региональные, а также рейтинги авиакомпаний с похожими бизнес моделями, но вы упорно не хотите перейти по ссылке выше и ознакомится с ними. я думаю проблема не в рейтингах, а в национальной пиинадлежности авиакомпаний - сначала вы не любите всё русское, потом у вас появилась нелюбовь к всему венгерскому, а завтра в стане "врагов" может оказаться Польша или кто-то ещё?...