Авіакомпанії заборгували українцям півтора мільйона євро

Додано: Пон 08 жов, 2018 14:13

Еще как говорит. Дело в том что Европейский топ 10 - это крупнейший мировой рынок, и отсутствие именно обсуждаемой части "авиакомпаний" - гребаного виза и не менее гребанной победы в мировом топе 100, при наличии там остальных - из того же европейского топа - вызывает сильные сомнения в качестве вашей "таблички". Почему мне не доводилось летать вашей гребаной победой, в отличии от вас, тоже обьяснимо - меня не интересуют рейсы на расию, вам как яркому представителю ольгино опять было печально подзашквариться под сим каминг аутом. В маршрутах по европе - ни разу даже близко не предлагалось это паленое недоразумение. Венгрию , знаете ли люблю, так что не надо ваших гнусных манипуляций. Расейское не люблю не только я , как уже писалось - многие иностранцы обходили стороной в частности скотовоз-аэрофлот еще за долго до каминг-аута террористической бензоколонки, а именно - качество сервиса, отношение, пикантные двигатели с оборванной обшивкой и т.д. Да и публика соответствующая, омерзительная, то бухие до вкрай оборзевшие, что со временем стало очевидным для всего мира уже в силу известных событий - когда это г-но полезло из них наружу.