Авіакомпанії заборгували українцям півтора мільйона євро

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Cler написав:а у меня этот рейтинг вызывает сомнения, так как на данном сайте билеты Визейра не продаются, а соответственно по правилам рейтинга никто не мог проголосовать...
Вы это серьезно ?
воистину какой то клинический случай ! "неподражаемо" !
Cler написав:анный рейтинг сильно расходится с рейтингами на других ресурсах...
Рейтинг лоукост-авіакомпаній у Європі в 2018 році: 1. Norwegian 2. EasyJet 3. Eurowings 4. Ryanair 5. Jet2.com 6. Vueling Airlines 7. WOW Air 8. airBaltic 9. Wizz Air 10. Pobeda
мокшанскую голимую "победу" включить в топ 10 евро лоукостов ???? такой зашквар мог только кремлетролль изобразить. - В стиле Бошарова и Петрова - "солберецких туристов". Тут даже коментировать страшно - сначала не разглядеть продажу Визза на крупнейшем аггрегаторе , а потом победу выдавать за "европейский" топ 10 - у кремлетролля клиническая глупость и зашкваор на каждом шагу.
Surfer написав:мокшанскую голимую "победу" включить в топ 10 евро лоукостов ???? такой зашквар мог только кремлетролль изобразить. - В стиле Бошарова и Петрова - "солберецких туристов". Тут даже коментировать страшно - сначала не разглядеть продажу Визза на крупнейшем аггрегаторе , а потом победу выдавать за "европейский" топ 10 - у кремлетролля клиническая глупость и зашкваор на каждом шагу.
кстати Аэрофлот тоже входит в ТОП-перевозчиков в Европе в отличии от МАУ...
и этим данным можно доверять больше чем тем, которые приводите вы...
Cler написав:кстати Аэрофлот тоже входит в ТОП-перевозчиков в Европе в отличии от МАУ...
Ну еще бы , как от кремлетролля не дождаться упоминания бывшей всесоюзной авиакомпании с почти 100-летней историей , доставшейся в наследство московии, с частной лавочкой основаной всего с четверть века тому назад. Хотя к обсуждаемому Виззу это не имеет ни малейшего значение. Ну кремлетролль не может же очередной раз не зашкварится по собственно глупости.
и этим данным можно доверять больше чем тем, которые приводите вы...
В итоговых результатах учтено 20,36 млн. опрошенных из более чем 100 стран. Опрос проводился с августа 2017 года по май 2018 года.
Ах вот как ! Да что вы говорите ? И что же мы видим ? И в этом предложенном топ 100 голимого Визза нет в помине, точно также как и в предложенном мной, как оказывается вполне релевантному рейтингу, при массе других достаточно небольших авиакомпаний в топе. Что только подтверждает сказанное мной выше.
Какие все таки в кремле огромные проблеммы с кадрами. Непроходимая глупость.
В итоговых результатах учтено 20,36 млн. опрошенных из более чем 100 стран. Опрос проводился с августа 2017 года по май 2018 года.
Ах вот как ! Да что вы говорите ? И что же мы видим ? И в этом предложенном топ 100 голимого Визза нет в помине, точно также как и в предложенном мной, как оказывается вполне релевантному рейтингу, при массе других достаточно небольших авиакомпаний в топе. Что только подтверждает сказанное мной выше.
Какие все таки в кремле огромные проблеммы с кадрами. Непроходимая глупость.
возможно из-за проблем с языком вы не смогли найти нужный рейтинг. перейдите по ссылке https://www.worldairlineawards.com/worlds-best-low-cost-airlines-2018/ и на этой странице найдите табличку "Best Low-Cost Airlines in Europe 2018", где вы обнаружите на 9-м месте так не любимый вами Wizz Air, а на 10-м ещё более нелюбимую вами Pobeda (что-то мне подсказывает, что её услугами вы ни разу не пользовались, а просто не любите всё что связано с Россией)...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
соответственно вызывает большие сомнения ваша "табличка", поскольку так называемых 9, 10 места якобы Топ 10 европейских лоу костов - победы и визза удивительным образом нет аж в топ 100 авиалиний , хотя далеко не последний рынок лоукостов в мире. Крайне подозрительное обстоятельство, учитывая что в топ 100 входят многие другие европейские low cost авиалинии - Райян, ИзиДжет, Vueling и многие другие. Кстати точно такая же картина с первым рейтингом на Тикетс.уа - в подтверждение правдивости моей позиции и обьективности оценок - ни визза ни победы и там нет в топ 100. Бывают знаете ли такие проплаченные номинации которые к реальным рейтингам отношения не имеют. Единственное в чем вы правы - к расейским авиакомпаниям , и не только особенно после всем известных событий, питаю отвращение, кстати говоря как и многие европейцы с которыми мне доводилось общаться. Жлобовоз Аэрофлот они кстати тоже стараются обходить 10-й дорогой.
соответственно вызывает большие сомнения ваша "табличка", поскольку так называемых 9, 10 места якобы Топ 10 европейских лоу костов - победы и визза удивительным образом нет аж в топ 100 авиалиний , хотя далеко не последний рынок лоукостов в мире. Крайне подозрительное обстоятельство, учитывая что в топ 100 входят многие другие европейские low cost авиалинии - Райян, ИзиДжет, Vueling и многие другие. Кстати точно такая же картина с первым рейтингом на Тикетс.уа - в подтверждение правдивости моей позиции и обьективности оценок - ни визза ни победы и там нет в топ 100. Бывают знаете ли такие проплаченные номинации которые к реальным рейтингам отношения не имеют. Единственное в чем вы правы - к расейским авиакомпаниям , и не только особенно после всем известных событий, питаю отвращение, кстати говоря как и многие европейцы с которыми мне доводилось общаться. Жлобовоз Аэрофлот они кстати тоже стараются обходить 10-й дорогой.
а вы в курсе сколько всего авиакомпаний в мире? так что не попадание в первую сотню мирового рейтинга ещё не говорит о том хорошая авиакомпания или нет... кроме того мировой рейтинг не является наиболее объективным, так как в нём сравниваются авиакомпании слишком разные - вы же не станите при покупке автомобиля делать выбор между майбахом и ланусом, так как эти автомобили предназначены для разных категорий потребителей. аналогичная ситуация и с рейтингом авиакомпаний - кроме мирового рейтинга существуют рейтинги региональные, а также рейтинги авиакомпаний с похожими бизнес моделями, но вы упорно не хотите перейти по ссылке выше и ознакомится с ними. я думаю проблема не в рейтингах, а в национальной пиинадлежности авиакомпаний - сначала вы не любите всё русское, потом у вас появилась нелюбовь к всему венгерскому, а завтра в стане "врагов" может оказаться Польша или кто-то ещё?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Еще как говорит. Дело в том что Европейский топ 10 - это крупнейший мировой рынок, и отсутствие именно обсуждаемой части "авиакомпаний" - гребаного виза и не менее гребанной победы в мировом топе 100, при наличии там остальных - из того же европейского топа - вызывает сильные сомнения в качестве вашей "таблички". Почему мне не доводилось летать вашей гребаной победой, в отличии от вас, тоже обьяснимо - меня не интересуют рейсы на расию, вам как яркому представителю ольгино опять было печально подзашквариться под сим каминг аутом. В маршрутах по европе - ни разу даже близко не предлагалось это паленое недоразумение. Венгрию , знаете ли люблю, так что не надо ваших гнусных манипуляций. Расейское не люблю не только я , как уже писалось - многие иностранцы обходили стороной в частности скотовоз-аэрофлот еще за долго до каминг-аута террористической бензоколонки, а именно - качество сервиса, отношение, пикантные двигатели с оборванной обшивкой и т.д. Да и публика соответствующая, омерзительная, то бухие до вкрай оборзевшие, что со временем стало очевидным для всего мира уже в силу известных событий - когда это г-но полезло из них наружу.
Хороший вопрос. Большинство авиакомпаний из евро топа 10 в топе 100 все таки присутствует. В топе 100 кроме гребанных Wizza и [по]Беды отсутствует исландский WOW и балтийский airbaltic - что вполне обяснимо - базы в малопопулярных и крайне малочисленных исландии (всего 300 тысяч населения) и балтийских странах. Чего нельзя сказать о победе, представляющей клоаку в 140 миллионов и Визз , позиционирующий себя как полноценную европейскую компанию с большим покрытием. И то , при всем этом даже WOW c всего 36 направлениями и Air Baltic с 70-ю опережают жлобский Wizz с его 141 направлением - все из за качества сервиса и жлобских разводов, уже не говоря о раянах и прочих качественных еввропейских лоукостах, которые стоят гораздо выше в рейтинге. В подтверждение всего вышесказанного об этой недокомпании.
Surfer написав:Хороший вопрос. Большинство авиакомпаний из евро топа 10 в топе 100 все таки присутствует. В топе 100 кроме гребанных Wizza и [по]Беды отсутствует исландский WOW и балтийский airbaltic - что вполне обяснимо - базы в малопопулярных и крайне малочисленных исландии (всего 300 тысяч населения) и балтийских странах. Чего нельзя сказать о победе, представляющей клоаку в 140 миллионов и Визз , позиционирующий себя как полноценную европейскую компанию с большим покрытием. И то , при всем этом даже WOW c всего 36 направлениями и Air Baltic с 70-ю опережают жлобский Wizz с его 141 направлением - все из за качества сервиса и жлобских разводов, уже не говоря о раянах и прочих качественных еввропейских лоукостах, которые стоят гораздо выше в рейтинге. В подтверждение всего вышесказанного об этой недокомпании.
сначала вы пишите что остальные компании европейского ТОПа там присутствуют, теперь пишите что большинство, а по факту их меньшинство - вы уж как-то определитесь со своими утверждениями...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...