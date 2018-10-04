Авіакомпанії заборгували українцям півтора мільйона євро

Cler
Это вы считать не умеете и в очередной раз нагло манипулируете. Из 10 - 6 компаний в топе - абсолютное большинство. Хотя и по этому якобы рейтингу топ 10 есть вопросы, но это уже не важно. Тяжело в ольгино с кадрами.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 16:49
Cler
Это вы считать не умеете и в очередной раз нагло манипулируете. Из 10 - 6 компаний в топе - абсолютное большинство. Хотя и по этому якобы рейтингу топ 10 есть вопросы, но это уже не важно. Тяжело в ольгино с кадрами.
Додано: Пон 08 жов, 2018 17:23
кстати Аэрофлот на 23 месте во всемирном рейтинге, так что ваше личное мнение расходится с мнением большинства...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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