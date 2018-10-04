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Авіакомпанії заборгували
українцям півтора мільйона євро

Авіакомпанії заборгували українцям півтора мільйона євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 16:49

Cler

Это вы считать не умеете и в очередной раз нагло манипулируете. Из 10 - 6 компаний в топе - абсолютное большинство. Хотя и по этому якобы рейтингу топ 10 есть вопросы, но это уже не важно. Тяжело в ольгино с кадрами.
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 17:23

  Surfer написав:Жлобовоз Аэрофлот

кстати Аэрофлот на 23 месте во всемирном рейтинге, так что ваше личное мнение расходится с мнением большинства... :mrgreen:
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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