Авіакомпанії заборгували українцям півтора мільйона євро

Cler
Это вы считать не умеете и в очередной раз нагло манипулируете. Из 10 - 6 компаний в топе - абсолютное большинство. Хотя и по этому якобы рейтингу топ 10 есть вопросы, но это уже не важно. Тяжело в ольгино с кадрами.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 16:49
Cler
Это вы считать не умеете и в очередной раз нагло манипулируете. Из 10 - 6 компаний в топе - абсолютное большинство. Хотя и по этому якобы рейтингу топ 10 есть вопросы, но это уже не важно. Тяжело в ольгино с кадрами.
Додано: Пон 08 жов, 2018 17:23
кстати Аэрофлот на 23 месте во всемирном рейтинге, так что ваше личное мнение расходится с мнением большинства...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Пон 08 жов, 2018 18:31
Cler
это смотря что считать большинством, вы вон визз и победу почему то считаете "авиакомпаниями", когда они уступают в рейтингах даже крохотному WОW. Жлобовоз аэрофлот стоит на обслуге 140 миллионного гулага, поэтому уже по количественным показателям перевозок , за неимением весомых альтернатив на территории бензо клоаки, его и запихивают в рейтинг. Считать заключенных 140 миллионного гулага условным "большинством" - сомнительный подход. У вас заключенные разве имеют право голоса ?
Упс :
Но лучше от этого он не становится по мнению многих европейцев, даже не причастных к политическим перипетиям нынешних дней. Так что все это "большинство" весьма условно.
Додано: Пон 08 жов, 2018 18:56
вполне нормальные авиакомпании. визейром последний раз пользовалась на прошлой неделе - летала в Берлин и очень рада, что у них появилось это направление, а то так называемая "авиакомпания" МАУ окончательна скурвилась и в отсутствии конкуренции откровенно завышала цены...
а по визейру у вас практически нет никаких объктивных претензий, а только эмоции. возможно в проблемах с этой авиакомпании вы виноваты сами, так как не читаете её документы, возможно проблемы из-за сайта тикет.юа если вы там покупаете - но зачем вам этот посредник, который продаёт дороже чем родной сайт и при этом вероятно не сообщает вам вовремя всю необходимую информацию о предстоящем перелёте?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Пон 08 жов, 2018 18:59
всё как обычно - в чужом глазу и соринка заметна, а вот у себя иногда и бревно не заметишь... что же вы забыли расказать о украинском демократическом рае, где несколько миллионов избирателей не имеют полноты избирательных прав, а в тюрьмах хаходится несколько тысяч политзаключённых...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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