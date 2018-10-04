Авіакомпанії заборгували українцям півтора мільйона євро

Додано: Вів 09 жов, 2018 22:19

Ерунда , никаких эмоций, претензии к Виззу вполне обоснованные. Кстати судя по ценам которые они предоставляют из Украины - и лоукостом его назвать сложно. Я достаточно пользуюсь лоу костами чтобы знать как они работают , и читаю ту информацию которую они предоставляют в связи с полетом. Но такого наглого развода который в ряде случаев позволяет себе Визз - я не встречал больше нигде. Это именно развод - все сделать так чтобы снять дополнительные деньги - и у кассы в аэропорту, я был далеко не один, чтобы понять что это система а не моя оплошность. Уверен что именно с подобным нечистоплотным поведением связан его низкий рейтинг, несмотря на достаточно обширную сеть покрытия.И я такой не один - достаточно много негативных отзывов по ним есть в сети :