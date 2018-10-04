Авіакомпанії заборгували українцям півтора мільйона євро

Cler
Это вы считать не умеете и в очередной раз нагло манипулируете. Из 10 - 6 компаний в топе - абсолютное большинство. Хотя и по этому якобы рейтингу топ 10 есть вопросы, но это уже не важно. Тяжело в ольгино с кадрами.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 16:49
Cler
Это вы считать не умеете и в очередной раз нагло манипулируете. Из 10 - 6 компаний в топе - абсолютное большинство. Хотя и по этому якобы рейтингу топ 10 есть вопросы, но это уже не важно. Тяжело в ольгино с кадрами.
Додано: Пон 08 жов, 2018 17:23
кстати Аэрофлот на 23 месте во всемирном рейтинге, так что ваше личное мнение расходится с мнением большинства...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Пон 08 жов, 2018 18:31
Cler
это смотря что считать большинством, вы вон визз и победу почему то считаете "авиакомпаниями", когда они уступают в рейтингах даже крохотному WОW. Жлобовоз аэрофлот стоит на обслуге 140 миллионного гулага, поэтому уже по количественным показателям перевозок , за неимением весомых альтернатив на территории бензо клоаки, его и запихивают в рейтинг. Считать заключенных 140 миллионного гулага условным "большинством" - сомнительный подход. У вас заключенные разве имеют право голоса ?
Упс :
Но лучше от этого он не становится по мнению многих европейцев, даже не причастных к политическим перипетиям нынешних дней. Так что все это "большинство" весьма условно.
Додано: Пон 08 жов, 2018 18:56
вполне нормальные авиакомпании. визейром последний раз пользовалась на прошлой неделе - летала в Берлин и очень рада, что у них появилось это направление, а то так называемая "авиакомпания" МАУ окончательна скурвилась и в отсутствии конкуренции откровенно завышала цены...
а по визейру у вас практически нет никаких объктивных претензий, а только эмоции. возможно в проблемах с этой авиакомпании вы виноваты сами, так как не читаете её документы, возможно проблемы из-за сайта тикет.юа если вы там покупаете - но зачем вам этот посредник, который продаёт дороже чем родной сайт и при этом вероятно не сообщает вам вовремя всю необходимую информацию о предстоящем перелёте?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Вів 09 жов, 2018 22:19
Cler
Ерунда , никаких эмоций, претензии к Виззу вполне обоснованные. Кстати судя по ценам которые они предоставляют из Украины - и лоукостом его назвать сложно. Я достаточно пользуюсь лоу костами чтобы знать как они работают , и читаю ту информацию которую они предоставляют в связи с полетом. Но такого наглого развода который в ряде случаев позволяет себе Визз - я не встречал больше нигде. Это именно развод - все сделать так чтобы снять дополнительные деньги - и у кассы в аэропорту, я был далеко не один, чтобы понять что это система а не моя оплошность. Уверен что именно с подобным нечистоплотным поведением связан его низкий рейтинг, несмотря на достаточно обширную сеть покрытия.
И я такой не один - достаточно много негативных отзывов по ним есть в сети :
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