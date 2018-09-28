RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ФРС як і раніше планує три
підйоми ставки наступного...

ФРС як і раніше планує три підйоми ставки наступного...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 вер, 2018 13:15

ФРС як і раніше планує три підйоми ставки наступного...

Пропонуємо до обговорення:
Рішучість керівників Федеральної резервної системи (ФРС) підняти ставку чотири рази в цьому році збільшилася, тоді як очікування на наступний рік залишилися незмінними.

Дивися повний текст ФРС як і раніше планує три підйоми ставки наступного року і лише один 2020 року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84773
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 вер, 2018 13:16

Это выстрел себе в ногу. Это только усугубит проблему взлетевшего за последние 10 лет почти вдвое к ВВП гос. долга и ухудшит и так ужасный торговый баланс, плюс проколет огромный пузырь на фондовом рынке.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 19982
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1169 раз.
Подякували: 1924 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Lattelecom планує в 2018 р. зайняти 12% українського...
R2 » П'ят 28 вер, 2018 07:41
1 53
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 вер, 2018 07:41
Contortum
Стало відомо, коли Кабмін планує розпочати монетизацію...
R2 » Сер 26 вер, 2018 15:06
1 51
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 15:06
Scotch
"Нафтогаз" планує змінити модель продажу газу...
R2 » Сер 26 вер, 2018 11:30
1 40
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 11:30
Cler

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (61694)
29.09.2018 15:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.