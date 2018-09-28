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ФРС як і раніше планує три підйоми ставки наступного...
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Додано: Суб 29 вер, 2018 13:15
Пропонуємо до обговорення:
Рішучість керівників Федеральної резервної системи (ФРС) підняти ставку чотири рази в цьому році збільшилася, тоді як очікування на наступний рік залишилися незмінними.
Дивися повний текст ФРС як і раніше планує три підйоми ставки наступного року і лише один 2020 року
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Додано: Суб 29 вер, 2018 13:16
Это выстрел себе в ногу. Это только усугубит проблему взлетевшего за последние 10 лет почти вдвое к ВВП гос. долга и ухудшит и так ужасный торговый баланс, плюс проколет огромный пузырь на фондовом рынке.
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