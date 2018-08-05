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На Хмельниччині запрацювали
дві сонячні електростанції

На Хмельниччині запрацювали дві сонячні електростанції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 вер, 2018 18:52

На Хмельниччині запрацювали дві сонячні електростанції

Пропонуємо до обговорення:
На Хмельниччині запрацювали сонячні електростанції.

Дивися повний текст На Хмельниччині запрацювали дві сонячні електростанції.
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