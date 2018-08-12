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Більшість німців упевнені
в достроковій відставці...

Більшість німців упевнені в достроковій відставці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 вер, 2018 20:28

Більшість німців упевнені в достроковій відставці...

Пропонуємо до обговорення:
Більшість німецьких респондентів вважають, що Ангела Меркель залишить посаду канцлера ФРН ще до завершення терміну своїх повноважень у 2021 році.

Дивися повний текст Більшість німців упевнені в достроковій відставці Меркель з посту канцлера.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 29 вер, 2018 20:28

Из-за Украины она имеет проблему с "золотым парашютом".
"Северным потоком - 2"
Поэтому её ещё рановато отправлять.
Kudrjavuy
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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