Більшість німецьких респондентів вважають, що Ангела Меркель залишить посаду канцлера ФРН ще до завершення терміну своїх повноважень у 2021 році.
Дивися повний текст Більшість німців упевнені в достроковій відставці Меркель з посту канцлера.
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Додано: Суб 29 вер, 2018 20:28
Більшість німців упевнені в достроковій відставці...
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Дивися повний текст Більшість німців упевнені в достроковій відставці Меркель з посту канцлера.
Додано: Суб 29 вер, 2018 20:28
Из-за Украины она имеет проблему с "золотым парашютом".
"Северным потоком - 2"
Поэтому её ещё рановато отправлять.
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