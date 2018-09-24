RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Виплата держборгу може
опинитися під загрозою

Виплата держборгу може опинитися під загрозою
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 вер, 2018 21:03

Виплата держборгу може опинитися під загрозою

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Мінфін.

Дивися повний текст Виплата держборгу може опинитися під загрозою.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84776
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: hno3 і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Укрзалізниця" може закупити у Alstom 200 електровозів
R2 » П'ят 28 вер, 2018 16:06
1 119
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 вер, 2018 16:06
vitali_kalinin
Зубко розповів, коли Кабмін може ухвалити рішення про...
R2 » Чет 27 вер, 2018 08:44
2 84
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 вер, 2018 09:27
cccp30000
Перша в Україні дорога за євростандартами може з'явитися... 1, 2
R2 » Сер 19 вер, 2018 11:07
10 294
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 вер, 2018 14:46
sal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.