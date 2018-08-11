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У Таїланді за півтора місяці
побудували Найдешевший...

У Таїланді за півтора місяці побудували Найдешевший...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 вер, 2018 22:55

У Таїланді за півтора місяці побудували Найдешевший...

Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на дешевизну і швидкість, це цілком якісне і комфортне житло.

Дивися повний текст У Таїланді за півтора місяці побудували Найдешевший будинок (фото).
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