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У Таїланді за півтора місяці побудували Найдешевший...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 29 вер, 2018 22:55
Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на дешевизну і швидкість, це цілком якісне і комфортне житло.
Дивися повний текст У Таїланді за півтора місяці побудували Найдешевший будинок (фото)
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Сер 01 сер, 2018 18:21
Джон