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У Польщі за три роки потроїлася кількість студентів з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 30 вер, 2018 08:40
Пропонуємо до обговорення:
За останні три роки кількість студентів з України в Польщі зросла з майже 10 000 до 35 584.
Дивися повний текст У Польщі за три роки потроїлася кількість студентів з України
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Додано: Нед 30 вер, 2018 08:40
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