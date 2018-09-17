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У Польщі за три роки потроїлася
кількість студентів з...

У Польщі за три роки потроїлася кількість студентів з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 вер, 2018 08:40

У Польщі за три роки потроїлася кількість студентів з...

Пропонуємо до обговорення:
За останні три роки кількість студентів з України в Польщі зросла з майже 10 000 до 35 584.

Дивися повний текст У Польщі за три роки потроїлася кількість студентів з України.
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Повідомлення Додано: Нед 30 вер, 2018 08:40

еще один ответ на вопрос что ждет эту страну в будущем...
antikkristall
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