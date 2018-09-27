Київська міська рада підтримала зміни до Концепції розвитку паркувального простору в Києві.
Дивися повний текст У столиці до 2020 року планують облаштувати 125 тисяч паркомісць - Київрада.
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Додано: Нед 30 вер, 2018 09:51
У столиці до 2020 року планують облаштувати 125 тисяч...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У столиці до 2020 року планують облаштувати 125 тисяч паркомісць - Київрада.
Додано: Нед 30 вер, 2018 09:51
машина для того что бы ездить...останавливаться нельзя...все надо делать на ходу... если остановился надо заплатить...следующий шаг плата за остановку пешехода... только остановился пешеход, подбегает инспектор и требует оплату...
Додано: Нед 30 вер, 2018 09:54
Я так понимаю, что на предыдущей концепции бабки уже успешно попилены (при этом ничего не сделано) и надо переходить к следующей новой ультрасовременной?
Додано: Нед 30 вер, 2018 09:58
То значить облаштувати потрібно 100 тисяч, а не 125, оскільки 25 вже є. Плани, як завжди, перевершують реальність в рази. І кому воно потрібне, це "перехоплення". Будуйте в центрі парковання замість будинків.
Додано: Нед 30 вер, 2018 10:07
Обіцянки цяцянки, до того часу буде новий мен і нова Київрада.
А поки можете косить бабло з незаконних новобудов та ущільнень території, поки ми до вас з видами не прийшли і не закатали в бетон під черговим мордором.
Додано: Нед 30 вер, 2018 10:22
лучше бы наконец-то начали строить 4-ю линию метро...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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