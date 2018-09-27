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У столиці до 2020 року планують
облаштувати 125 тисяч...

У столиці до 2020 року планують облаштувати 125 тисяч...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 вер, 2018 09:51

У столиці до 2020 року планують облаштувати 125 тисяч...

Пропонуємо до обговорення:
Київська міська рада підтримала зміни до Концепції розвитку паркувального простору в Києві.

Дивися повний текст У столиці до 2020 року планують облаштувати 125 тисяч паркомісць - Київрада.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 30 вер, 2018 09:51

машина для того что бы ездить...останавливаться нельзя...все надо делать на ходу... если остановился надо заплатить...следующий шаг плата за остановку пешехода... только остановился пешеход, подбегает инспектор и требует оплату...
germ
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 вер, 2018 09:54

Я так понимаю, что на предыдущей концепции бабки уже успешно попилены (при этом ничего не сделано) и надо переходить к следующей новой ультрасовременной?
yevgenmuza
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 вер, 2018 09:58

У столиці до 2020 року планують облаштувати 125 тисяч паркомісць - Київрада

документ передбачає збільшення кількості паркомісць з 25 тисяч до 125 тисяч.

То значить облаштувати потрібно 100 тисяч, а не 125, оскільки 25 вже є. Плани, як завжди, перевершують реальність в рази. І кому воно потрібне, це "перехоплення". Будуйте в центрі парковання замість будинків.
0mage0
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Повідомлення Додано: Нед 30 вер, 2018 10:07

Обіцянки цяцянки, до того часу буде новий мен і нова Київрада.
А поки можете косить бабло з незаконних новобудов та ущільнень території, поки ми до вас з видами не прийшли і не закатали в бетон під черговим мордором.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 вер, 2018 10:22

лучше бы наконец-то начали строить 4-ю линию метро...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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