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Американці готують новітню систему повного приводу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 30 вер, 2018 10:28
Пропонуємо до обговорення:
Американський автогігант General Motors запатентував нову торгову марку «Sport Control AWD». Поки що про неї практично нічого не відомо.
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