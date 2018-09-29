Україна, починаючи з 2014 року, скоротила імпорт газу більш ніж удвічі за рахунок зменшення споживання газу на 30%.
Дивися повний текст Україна за чотири роки скоротила імпорт газу вдвічі.
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Додано: Нед 30 вер, 2018 10:46
Україна за чотири роки скоротила імпорт газу вдвічі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна за чотири роки скоротила імпорт газу вдвічі.
Додано: Нед 30 вер, 2018 10:58
Re: Україна за чотири роки скоротила імпорт газу вдвічі
Филологу не понять...Не поверишь -на Украине ещё и свой газ добывают
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