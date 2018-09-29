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Україна за чотири роки
скоротила імпорт газу вдвічі

Україна за чотири роки скоротила імпорт газу вдвічі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 вер, 2018 10:46

Україна за чотири роки скоротила імпорт газу вдвічі

Пропонуємо до обговорення:
Україна, починаючи з 2014 року, скоротила імпорт газу більш ніж удвічі за рахунок зменшення споживання газу на 30%.

Дивися повний текст Україна за чотири роки скоротила імпорт газу вдвічі.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 30 вер, 2018 10:46

Как так? Потребление снизилось на 30%, а импорт сократился вдвое?
balta_laska
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Повідомлення Додано: Нед 30 вер, 2018 10:58

Re: Україна за чотири роки скоротила імпорт газу вдвічі

:-)Филологу не понять...Не поверишь -на Украине ещё и свой газ добывают
laa1999
 
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