Україна за чотири роки скоротила імпорт газу вдвічі

12 млрд. м3 в год по крайней мере до 2022 года - это по вашему "вообще не добывают"?...
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Додано: Пон 01 жов, 2018 17:58
12 млрд. м3 в год по крайней мере до 2022 года - это по вашему "вообще не добывают"?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Пон 01 жов, 2018 18:04
а откуда вы взяли, что "с этим все согласны"?
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Пон 01 жов, 2018 18:19
Ну йдеться про працездатних людей, тобто якщо не працюють, значить мають дохід, або заощадження. Не може ж держава спонсорувати тих, хто не хоче працювати?
Ну тобто біла зарплатня у них є, мінімальна, ви про цих говорите? Як на мене, правильна стратегія уряду - підвищувати мінімалку щоб вибивати їх із зони субсидії.
Немає особливої різниці між субсидіями та пільгами, як на мене. Я б це все якось систематизував звісно, можливо, варто монетизувати їх, як і субсидії, можливо, об'єднати з субсидіями і враховувати майновий стан.
Не можна враховувати тільки один фактор. Наприклад, більша зарплатня означає більшу пенсію. Є різні методи заохочення.
Війна - це результат нападу ворога, не намагайтесь маніпулювати.
Так, звісно, треба привести до ринкової. Різницю сплачують всі платники податків. Причому без урахування персонального споживання газу. Депутати теж отримують дешевий газ. А будинки у них побільше, ніж у пересічних.
Не зрозумів аналогії. До чого тут ціни на комуналку і порівняння зарплат прибиральниці та професора?
Додано: Пон 01 жов, 2018 19:04
Додано: Пон 01 жов, 2018 19:33
Додано: Пон 01 жов, 2018 21:30
Ну большинство из людей, которые влияют на политику страны.
Население никто спрашивать не будет, там ясно чем дешевле тем лучше.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Пон 01 жов, 2018 21:59
Звідки ви знаєте що в нього є дохід? По документах він безробітний і без доходу.
З однієї сторони правильна, а з іншої - урівнялівка. Прибиральниця отримує більше, а професор сидить без підвищення зарплатні.
Пільги отримують люди не залежно від їх доходів (є виключення, але в більшості випадків так).
Таким чином є дуже великі будинки, які отримують пільги. Також людям в палацах можуть давати субсидії, якщо комісія вирішить що це необхідно. Дав хабар і сиди із субсидією.
Немає ніяких заохочень. До пенсії ніхто не доживе, це вже всі зрозуміли.
В мене батько пропрацював все життя легально і має колосальний стаж роботи, але держава підвищувала виключно мінімальну пенсію (тим хто працював в тіні). І тільки недавно здійснила перерахунок пенсій, але там просто сльози (більше за мінімальну пенсію в 2 рази, але просто сльози).
З ворогом необхідно було проводити грамотну політику.
З моменту незалежності в нашій країні було 2 ворога - Росія і США.
Це країни імперського типу.
І раніше у нас виходило уникати військових конфліктів.
Я не хочу щоб мої діти жили в країні де постійно війна.
У депутатів пільги, а замість будинків у них церкви та санаторії і дитячі будинки. Вони не сплачують кредити, а не те що комунальні послуги.
Якщо ввести зараз ціну на газ 14 тисяч за куб, то більша половина населення не зможе платити.
Професор віддає звою зарплатню на сплату комунальних послуг, а прибиральниця отримує субсидію. В підсумку професор та прибиральниця мають однакову кількість коштів після сплати комунальних платежів (додатково прибиральниці підняли зарплатню до мінімальної, а професору показали дулю).
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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