Україна за чотири роки скоротила імпорт газу вдвічі

Додано: Пон 01 жов, 2018 21:59

0mage0 написав: Ну йдеться про працездатних людей, тобто якщо не працюють, значить мають дохід, або заощадження. Не може ж держава спонсорувати тих, хто не хоче працювати?

Ну йдеться про працездатних людей, тобто якщо не працюють, значить мають дохід, або заощадження. Не може ж держава спонсорувати тих, хто не хоче працювати?

0mage0 написав: Ну тобто біла зарплатня у них є, мінімальна, ви про цих говорите? Як на мене, правильна стратегія уряду - підвищувати мінімалку щоб вибивати їх із зони субсидії.

Ну тобто біла зарплатня у них є, мінімальна, ви про цих говорите? Як на мене, правильна стратегія уряду - підвищувати мінімалку щоб вибивати їх із зони субсидії.

0mage0 написав: Немає особливої різниці між субсидіями та пільгами, як на мене...

Немає особливої різниці між субсидіями та пільгами, як на мене...

0mage0 написав: Не можна враховувати тільки один фактор. Наприклад, більша зарплатня означає більшу пенсію. Є різні методи заохочення.

Не можна враховувати тільки один фактор. Наприклад, більша зарплатня означає більшу пенсію. Є різні методи заохочення.

0mage0 написав: Війна - це результат нападу ворога, не намагайтесь маніпулювати.

Війна - це результат нападу ворога, не намагайтесь маніпулювати.

0mage0 написав: Так, звісно, треба привести до ринкової. Різницю сплачують всі платники податків. Причому без урахування персонального споживання газу. Депутати теж отримують дешевий газ. А будинки у них побільше, ніж у пересічних.

Так, звісно, треба привести до ринкової. Різницю сплачують всі платники податків. Причому без урахування персонального споживання газу. Депутати теж отримують дешевий газ. А будинки у них побільше, ніж у пересічних.

cannabis_ua написав: Не зрозумів аналогії. До чого тут ціни на комуналку і порівняння зарплат прибиральниці та професора? Не зрозумів аналогії. До чого тут ціни на комуналку і порівняння зарплат прибиральниці та професора?

Звідки ви знаєте що в нього є дохід? По документах він безробітний і без доходу.З однієї сторони правильна, а з іншої - урівнялівка. Прибиральниця отримує більше, а професор сидить без підвищення зарплатні.Пільги отримують люди не залежно від їх доходів (є виключення, але в більшості випадків так).Таким чином є дуже великі будинки, які отримують пільги. Також людям в палацах можуть давати субсидії, якщо комісія вирішить що це необхідно. Дав хабар і сиди із субсидією.Немає ніяких заохочень. До пенсії ніхто не доживе, це вже всі зрозуміли.В мене батько пропрацював все життя легально і має колосальний стаж роботи, але держава підвищувала виключно мінімальну пенсію (тим хто працював в тіні). І тільки недавно здійснила перерахунок пенсій, але там просто сльози (більше за мінімальну пенсію в 2 рази, але просто сльози).З ворогом необхідно було проводити грамотну політику.З моменту незалежності в нашій країні було 2 ворога - Росія і США.Це країни імперського типу.І раніше у нас виходило уникати військових конфліктів.Я не хочу щоб мої діти жили в країні де постійно війна.У депутатів пільги, а замість будинків у них церкви та санаторії і дитячі будинки. Вони не сплачують кредити, а не те що комунальні послуги.Якщо ввести зараз ціну на газ 14 тисяч за куб, то більша половина населення не зможе платити.Професор віддає звою зарплатню на сплату комунальних послуг, а прибиральниця отримує субсидію. В підсумку професор та прибиральниця мають однакову кількість коштів після сплати комунальних платежів (додатково прибиральниці підняли зарплатню до мінімальної, а професору показали дулю).