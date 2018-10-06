RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна за чотири роки
скоротила імпорт газу вдвічі

Україна за чотири роки скоротила імпорт газу вдвічі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 17:58

  EKO написав:исходя из стоимости газа в Голландии, где газ вообще не добывают

12 млрд. м3 в год по крайней мере до 2022 года - это по вашему "вообще не добывают"?... :)
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2347
З нами з: 15.07.14
Подякував: 159 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 18:04

  cannabis_ua написав:Газ должен быть рыночным - с этим все согласны.

а откуда вы взяли, что "с этим все согласны"?
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2347
З нами з: 15.07.14
Подякував: 159 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 18:19

  cannabis_ua написав:
  0mage0 написав:
  cannabis_ua написав:Тепер влада вирішує ввести поняття субсидії, при тіньовій економіці в 50%. І тепер люди з офіційними доходами субсидують людей, які працюють в чорну, сіру та на пільги. Чудова схема.

Ну тепер наче суворіше будуть перевіряти субсидіантів, до того ж, безробітним вписується 3 прожиткових мінімуми в доходи, тож схема має перестати працювати.

Чому перестає? Все залежить від тарифів.
Якщо людина дійсно без роботи - хай замерзає?

Ну йдеться про працездатних людей, тобто якщо не працюють, значить мають дохід, або заощадження. Не може ж держава спонсорувати тих, хто не хоче працювати?

  cannabis_ua написав:А ті хто в конверті отримують і на мінімумі сидять?
Який у них сенс переходити на "білу" зарплатню?

Ну тобто біла зарплатня у них є, мінімальна, ви про цих говорите? Як на мене, правильна стратегія уряду - підвищувати мінімалку щоб вибивати їх із зони субсидії.

  cannabis_ua написав:Що скажете про людей із пільгами?

Немає особливої різниці між субсидіями та пільгами, як на мене. Я б це все якось систематизував звісно, можливо, варто монетизувати їх, як і субсидії, можливо, об'єднати з субсидіями і враховувати майновий стан.

  cannabis_ua написав:
  0mage0 написав:
  cannabis_ua написав:Тільки навіщо платити податки в цій країні?

По-перше, у "цієї країни" є назва. По-друге, діти ходять в школу, діабетики отримують інсулін, пенсіонери пенсію, про війну в Києві знають тільки з новин, продовжувати перелік причин платити податки? Але я точно не бачу причин платити податки щоб власники як завгодно великих квартир та будинків могли задешево їх опалювати.

На школу та інсулін ПДВ з головою вистачить його сплачують всі.
Дифіцит пенсійного фонду - це результат введення субсидій влади, яка не сприяє щоб люди отримували "білу" зарплатню.

Не можна враховувати тільки один фактор. Наприклад, більша зарплатня означає більшу пенсію. Є різні методи заохочення.

  cannabis_ua написав:Війна - це результат провальної зовнішньої політики.

Війна - це результат нападу ворога, не намагайтесь маніпулювати.

  cannabis_ua написав:Зараз ціна газу для промислових підприємств 14,6 тис. грн., для фізособи 6,95 тис. грн.
Хто сплачує різницю? Необхідно підняти зараз ціну для фізосіб до 14,6 тис. грн.?

Так, звісно, треба привести до ринкової. Різницю сплачують всі платники податків. Причому без урахування персонального споживання газу. Депутати теж отримують дешевий газ. А будинки у них побільше, ніж у пересічних.

  cannabis_ua написав:Не вважаєте ви "захмарні" ціни на комуналку - урівняловкою зарплатні прибиральниці та професора академії наук?

Не зрозумів аналогії. До чого тут ціни на комуналку і порівняння зарплат прибиральниці та професора?
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1642
З нами з: 17.03.14
Подякував: 49 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 19:04

  balta_laska написав:Как так? Потребление снизилось на 30%, а импорт сократился вдвое?

Потому что потребляли больше с учетом газа собственной добычи, чем импортировали. Но за счет Крыма и Донбасса, а также обвала промпроизводства, таки да, удалось снизить импорт и потребление :idea:
Аlександр
 
Повідомлень: 3027
З нами з: 10.04.08
Подякував: 103 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 19:33

  Cler написав:
  0mage0 написав:Війна - це результат нападу ворога

а хто і коли напав? ...

Московія в кінці лютого 2014. Дивно, що ви не в курсі :/
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1642
З нами з: 17.03.14
Подякував: 49 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 21:30

  Cler написав:
  cannabis_ua написав:Газ должен быть рыночным - с этим все согласны.

а откуда вы взяли, что "с этим все согласны"?

Ну большинство из людей, которые влияют на политику страны.
Население никто спрашивать не будет, там ясно чем дешевле тем лучше.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2596
З нами з: 27.02.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 21:59

  0mage0 написав:Ну йдеться про працездатних людей, тобто якщо не працюють, значить мають дохід, або заощадження. Не може ж держава спонсорувати тих, хто не хоче працювати?

Звідки ви знаєте що в нього є дохід? По документах він безробітний і без доходу.

  0mage0 написав:Ну тобто біла зарплатня у них є, мінімальна, ви про цих говорите? Як на мене, правильна стратегія уряду - підвищувати мінімалку щоб вибивати їх із зони субсидії.

З однієї сторони правильна, а з іншої - урівнялівка. Прибиральниця отримує більше, а професор сидить без підвищення зарплатні.

  0mage0 написав:Немає особливої різниці між субсидіями та пільгами, як на мене...

Пільги отримують люди не залежно від їх доходів (є виключення, але в більшості випадків так).
Таким чином є дуже великі будинки, які отримують пільги. Також людям в палацах можуть давати субсидії, якщо комісія вирішить що це необхідно. Дав хабар і сиди із субсидією.

  0mage0 написав:Не можна враховувати тільки один фактор. Наприклад, більша зарплатня означає більшу пенсію. Є різні методи заохочення.

Немає ніяких заохочень. До пенсії ніхто не доживе, це вже всі зрозуміли.
В мене батько пропрацював все життя легально і має колосальний стаж роботи, але держава підвищувала виключно мінімальну пенсію (тим хто працював в тіні). І тільки недавно здійснила перерахунок пенсій, але там просто сльози (більше за мінімальну пенсію в 2 рази, але просто сльози).

  0mage0 написав:Війна - це результат нападу ворога, не намагайтесь маніпулювати.

З ворогом необхідно було проводити грамотну політику.
З моменту незалежності в нашій країні було 2 ворога - Росія і США.
Це країни імперського типу.
І раніше у нас виходило уникати військових конфліктів.
Я не хочу щоб мої діти жили в країні де постійно війна.

  0mage0 написав:Так, звісно, треба привести до ринкової. Різницю сплачують всі платники податків. Причому без урахування персонального споживання газу. Депутати теж отримують дешевий газ. А будинки у них побільше, ніж у пересічних.

У депутатів пільги, а замість будинків у них церкви та санаторії і дитячі будинки. Вони не сплачують кредити, а не те що комунальні послуги.
Якщо ввести зараз ціну на газ 14 тисяч за куб, то більша половина населення не зможе платити.

  cannabis_ua написав:Не зрозумів аналогії. До чого тут ціни на комуналку і порівняння зарплат прибиральниці та професора?

Професор віддає звою зарплатню на сплату комунальних послуг, а прибиральниця отримує субсидію. В підсумку професор та прибиральниця мають однакову кількість коштів після сплати комунальних платежів (додатково прибиральниці підняли зарплатню до мінімальної, а професору показали дулю).
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2596
З нами з: 27.02.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 01:08

Re: Україна за чотири роки скоротила імпорт газу вдвічі

  lapay написав:Я все ще чекаю приклада.


Я пример четко привел сразу. Это плодоовщная продукция. Конкретней - картошка, лук, капуста, буряк, яблоки, ряд круп - изменения в ценах несколько грн. мука - те же цены что и 5 лет назад , иногда бывает даже дешевле и т.д. Диапазон цен как был 5 лет назад 3-6-10 грн, такой держится и сегодня. Что кстати в разы и даже на порядки дешевле европейских цен на эту продукцию - почему тут обходится без МВФ ? Подобный уровень цен не давет никаких оснований для повышения например подсолнечнику, кроме естественно монополии производителей масла, ровно так же как в случае с монополией нафтогаза.
Surfer
 
Повідомлень: 1354
З нами з: 14.11.13
Подякував: 73 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 08:59

Re: Україна за чотири роки скоротила імпорт газу вдвічі

  Surfer написав:Я пример четко привел сразу. Это плодоовщная продукция. Конкретней - картошка, лук, капуста, буряк, яблоки, ряд круп - изменения в ценах несколько грн. мука - те же цены что и 5 лет назад , иногда бывает даже дешевле и т.д. Диапазон цен как был 5 лет назад 3-6-10 грн, такой держится и сегодня. Что кстати в разы и даже на порядки дешевле европейских цен на эту продукцию - почему тут обходится без МВФ ? Подобный уровень цен не давет никаких оснований для повышения например подсолнечнику, кроме естественно монополии производителей масла, ровно так же как в случае с монополией нафтогаза.

Ви не бачите суттєвої різниці між овочами і олією? А вона є! Подивиться статистику, який відсоток овочевої продукції ми експортуємо, від виробництва, а який відсоток олії.
Там, де відсоток експорту малий, там ціни суттєво нижчі, ніж на Заході. Виробники із задоволенням експортували би і овочі, так не беруть, бо не витримують стандартів якості і конкуренції. Інша справа конкурентноспроможні товари, такі як метал, олія, пшениця, кукурудза, і, барабанна дріб, - природній газ. Тут внутрішні ціни практично однакові із зовнішніми. Точніше - якщо виробляємо більше, ніж споживаємо - трохи менше, якщо навпаки - то більше.
Один тільки бідний нещасний природній газ випадає із цієї схеми. В принципі, зрозуміло чому - населення не може платити по 14, як промисловість, через неплатежі зруйнується вся система енергопостачання і газовики закрутять вентилі для ТЕЦ. Тому здорожчання намагаються віттягнути, зробити поетапним, але воно неминуче.
Навіть якщо наш Ципрас в спидниці стане Президентом, і учудить із зніженням ціни на газ, то з умивальника відразу вилізе кістлява рука імперіалізма, схопить за косу і вимовить, загробним голосом, чарівне слово: "Боржоооок..." :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5731
З нами з: 01.08.15
Подякував: 753 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 23:40

  lapay написав:Ви не бачите суттєвої різниці між овочами і олією? А вона є! Подивиться статистику, який відсоток овочевої продукції ми експортуємо, від виробництва, а який відсоток олії.


Основная разница между овощами и маслом в том что "производителей" овощной продукции - в каждом селе миллионы огородников на всю страну. Поэтому это действительно рынок который исключительно рыночным способом держит цены на довоенном уровне, потому что по большому счету не за счет чего ему расти, не смотря на спекулятивно разогнанные валютные курсы. А промышленных маслобоен 3-4 компании которые монопольно и держат рынок на ценах поднятых ими а не рынком в разы. Как и монополист - нафтогаз. Вот и все - МОНОПОЛИЯ и узаконенный развод - как это называется !

  lapay написав:Там, де відсоток експорту малий, там ціни суттєво нижчі, ніж на Заході. Виробники із задоволенням експортували би і овочі, так не беруть, бо не витримують стандартів якості і конкуренції. Інша справа конкурентноспроможні товари, такі як метал, олія, пшениця, кукурудза, і, барабанна дріб, - природній газ. Тут внутрішні ціни практично однакові із зовнішніми. Точніше - якщо виробляємо більше, ніж споживаємо - трохи менше, якщо навпаки - то більше.
Один тільки бідний нещасний природній газ випадає із цієї схеми. В принципі, зрозуміло чому - населення не може платити по 14, як промисловість, через неплатежі зруйнується вся система енергопостачання і газовики закрутять вентилі для ТЕЦ. Тому здорожчання намагаються віттягнути, зробити поетапним, але воно неминуче.


С каких это пор мы газ начали экспортировать ? Зачем так нагло манипулировать ? Или вся схема заточена на то чтобы населению впарить импортный газ по евроцене , а свой с себестоимостью в разы ниже продать на экспорт или олигархам на их предприятия , наварив при этом сотни процентов , которые они вот так и будут выплачивать себе любимым премии в десятки миллионов. Об этом и речь. Антиконституционный грабеж.
Вот электроэнергию мы точно экспортировали :

Зображення

Правда, не вприсывается, в вашу минстецьовую лапшетворную схему ? Самые маленькие цены в европе. Или наше электричество не блестит и пахнет плохо там в европе ?

Надо срочно задрать цены , ввести субсидии на электричество позвать МВФ и уговаривать их - посмотрите какой беспредел творится, схемы, коррупция, да и жгут бедное электричество , не жалеют. Нам бы цены на него поднять до европейской, и вот тогда заживем. МВФ - как обычно - "ну раз вам надо , поднимайте". И тут же минстецевые тролли , с новым тезисом "МВФ требует повышения цен на электричество", снова побегут, на радость своим хозяевам на вентиле, по интернетам рассказывать как здорово что нам , естественно, по просьбам трудящихся , наконец то подняли цены на электроэнергию. Теперь то уж точно "заживем".

И не отчаивайтесь - с картохой тоже дело поправимое - главное Министерство создать ГлавКартохаСбыт, чтобы вот всю картоху можно было сдавать и продавать только через него. Дальше по уже налаженной схеме. Оглянуться не успеем как по 1,5-3 евро картоха будет стоить, как в Европе, вместо нынешних 10-20 центов - "по просьбам трудящихся", естественно.
Surfer
 
Повідомлень: 1354
З нами з: 14.11.13
Подякував: 73 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції...
R2 » Суб 06 жов, 2018 14:16
4 124
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 жов, 2018 22:20
Gastarbaiter
Україна підпише з Іспанією конвенцію про уникнення...
R2 » Суб 06 жов, 2018 20:36
1 41
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 жов, 2018 20:43
Cler
Гроші є - доріг немає: чому Україна не може...
R2 » П'ят 05 жов, 2018 09:37
4 104
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 жов, 2018 21:48
verybigtubestore

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.