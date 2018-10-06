Україна за чотири роки скоротила імпорт газу вдвічі

12 млрд. м3 в год по крайней мере до 2022 года - это по вашему "вообще не добывают"?...
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Додано: Пон 01 жов, 2018 17:58
12 млрд. м3 в год по крайней мере до 2022 года - это по вашему "вообще не добывают"?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Пон 01 жов, 2018 18:04
а откуда вы взяли, что "с этим все согласны"?
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Пон 01 жов, 2018 18:19
Ну йдеться про працездатних людей, тобто якщо не працюють, значить мають дохід, або заощадження. Не може ж держава спонсорувати тих, хто не хоче працювати?
Ну тобто біла зарплатня у них є, мінімальна, ви про цих говорите? Як на мене, правильна стратегія уряду - підвищувати мінімалку щоб вибивати їх із зони субсидії.
Немає особливої різниці між субсидіями та пільгами, як на мене. Я б це все якось систематизував звісно, можливо, варто монетизувати їх, як і субсидії, можливо, об'єднати з субсидіями і враховувати майновий стан.
Не можна враховувати тільки один фактор. Наприклад, більша зарплатня означає більшу пенсію. Є різні методи заохочення.
Війна - це результат нападу ворога, не намагайтесь маніпулювати.
Так, звісно, треба привести до ринкової. Різницю сплачують всі платники податків. Причому без урахування персонального споживання газу. Депутати теж отримують дешевий газ. А будинки у них побільше, ніж у пересічних.
Не зрозумів аналогії. До чого тут ціни на комуналку і порівняння зарплат прибиральниці та професора?
Додано: Пон 01 жов, 2018 19:04
Додано: Пон 01 жов, 2018 19:33
Додано: Пон 01 жов, 2018 21:30
Ну большинство из людей, которые влияют на политику страны.
Население никто спрашивать не будет, там ясно чем дешевле тем лучше.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Пон 01 жов, 2018 21:59
Звідки ви знаєте що в нього є дохід? По документах він безробітний і без доходу.
З однієї сторони правильна, а з іншої - урівнялівка. Прибиральниця отримує більше, а професор сидить без підвищення зарплатні.
Пільги отримують люди не залежно від їх доходів (є виключення, але в більшості випадків так).
Таким чином є дуже великі будинки, які отримують пільги. Також людям в палацах можуть давати субсидії, якщо комісія вирішить що це необхідно. Дав хабар і сиди із субсидією.
Немає ніяких заохочень. До пенсії ніхто не доживе, це вже всі зрозуміли.
В мене батько пропрацював все життя легально і має колосальний стаж роботи, але держава підвищувала виключно мінімальну пенсію (тим хто працював в тіні). І тільки недавно здійснила перерахунок пенсій, але там просто сльози (більше за мінімальну пенсію в 2 рази, але просто сльози).
З ворогом необхідно було проводити грамотну політику.
З моменту незалежності в нашій країні було 2 ворога - Росія і США.
Це країни імперського типу.
І раніше у нас виходило уникати військових конфліктів.
Я не хочу щоб мої діти жили в країні де постійно війна.
У депутатів пільги, а замість будинків у них церкви та санаторії і дитячі будинки. Вони не сплачують кредити, а не те що комунальні послуги.
Якщо ввести зараз ціну на газ 14 тисяч за куб, то більша половина населення не зможе платити.
Професор віддає звою зарплатню на сплату комунальних послуг, а прибиральниця отримує субсидію. В підсумку професор та прибиральниця мають однакову кількість коштів після сплати комунальних платежів (додатково прибиральниці підняли зарплатню до мінімальної, а професору показали дулю).
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Вів 02 жов, 2018 01:08
Re: Україна за чотири роки скоротила імпорт газу вдвічі
Я пример четко привел сразу. Это плодоовщная продукция. Конкретней - картошка, лук, капуста, буряк, яблоки, ряд круп - изменения в ценах несколько грн. мука - те же цены что и 5 лет назад , иногда бывает даже дешевле и т.д. Диапазон цен как был 5 лет назад 3-6-10 грн, такой держится и сегодня. Что кстати в разы и даже на порядки дешевле европейских цен на эту продукцию - почему тут обходится без МВФ ? Подобный уровень цен не давет никаких оснований для повышения например подсолнечнику, кроме естественно монополии производителей масла, ровно так же как в случае с монополией нафтогаза.
Додано: Вів 02 жов, 2018 08:59
Re: Україна за чотири роки скоротила імпорт газу вдвічі
Ви не бачите суттєвої різниці між овочами і олією? А вона є! Подивиться статистику, який відсоток овочевої продукції ми експортуємо, від виробництва, а який відсоток олії.
Там, де відсоток експорту малий, там ціни суттєво нижчі, ніж на Заході. Виробники із задоволенням експортували би і овочі, так не беруть, бо не витримують стандартів якості і конкуренції. Інша справа конкурентноспроможні товари, такі як метал, олія, пшениця, кукурудза, і, барабанна дріб, - природній газ. Тут внутрішні ціни практично однакові із зовнішніми. Точніше - якщо виробляємо більше, ніж споживаємо - трохи менше, якщо навпаки - то більше.
Один тільки бідний нещасний природній газ випадає із цієї схеми. В принципі, зрозуміло чому - населення не може платити по 14, як промисловість, через неплатежі зруйнується вся система енергопостачання і газовики закрутять вентилі для ТЕЦ. Тому здорожчання намагаються віттягнути, зробити поетапним, але воно неминуче.
Навіть якщо наш Ципрас в спидниці стане Президентом, і учудить із зніженням ціни на газ, то з умивальника відразу вилізе кістлява рука імперіалізма, схопить за косу і вимовить, загробним голосом, чарівне слово: "Боржоооок..."
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Суб 06 жов, 2018 23:40
Основная разница между овощами и маслом в том что "производителей" овощной продукции - в каждом селе миллионы огородников на всю страну. Поэтому это действительно рынок который исключительно рыночным способом держит цены на довоенном уровне, потому что по большому счету не за счет чего ему расти, не смотря на спекулятивно разогнанные валютные курсы. А промышленных маслобоен 3-4 компании которые монопольно и держат рынок на ценах поднятых ими а не рынком в разы. Как и монополист - нафтогаз. Вот и все - МОНОПОЛИЯ и узаконенный развод - как это называется !
С каких это пор мы газ начали экспортировать ? Зачем так нагло манипулировать ? Или вся схема заточена на то чтобы населению впарить импортный газ по евроцене , а свой с себестоимостью в разы ниже продать на экспорт или олигархам на их предприятия , наварив при этом сотни процентов , которые они вот так и будут выплачивать себе любимым премии в десятки миллионов. Об этом и речь. Антиконституционный грабеж.
Вот электроэнергию мы точно экспортировали :
Правда, не вприсывается, в вашу минстецьовую лапшетворную схему ? Самые маленькие цены в европе. Или наше электричество не блестит и пахнет плохо там в европе ?
Надо срочно задрать цены , ввести субсидии на электричество позвать МВФ и уговаривать их - посмотрите какой беспредел творится, схемы, коррупция, да и жгут бедное электричество , не жалеют. Нам бы цены на него поднять до европейской, и вот тогда заживем. МВФ - как обычно - "ну раз вам надо , поднимайте". И тут же минстецевые тролли , с новым тезисом "МВФ требует повышения цен на электричество", снова побегут, на радость своим хозяевам на вентиле, по интернетам рассказывать как здорово что нам , естественно, по просьбам трудящихся , наконец то подняли цены на электроэнергию. Теперь то уж точно "заживем".
И не отчаивайтесь - с картохой тоже дело поправимое - главное Министерство создать ГлавКартохаСбыт, чтобы вот всю картоху можно было сдавать и продавать только через него. Дальше по уже налаженной схеме. Оглянуться не успеем как по 1,5-3 евро картоха будет стоить, как в Европе, вместо нынешних 10-20 центов - "по просьбам трудящихся", естественно.
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