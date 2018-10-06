Україна за чотири роки скоротила імпорт газу вдвічі

Surfer написав:Основная разница между овощами и маслом в том что "производителей" овощной продукции - в каждом селе миллионы огородников на всю страну. Поэтому это действительно рынок который исключительно рыночным способом держит цены на довоенном уровне, потому что по большому счету не за счет чего ему расти, не смотря на спекулятивно разогнанные валютные курсы. А промышленных маслобоен 3-4 компании которые монопольно и держат рынок на ценах поднятых ими а не рынком в разы. Как и монополист - нафтогаз. Вот и все - МОНОПОЛИЯ и узаконенный развод - как это называется !
Ви дурню не меліть. Олійниць, які давлять нерафіновану олію, тисячі. Привозити своє насіння, забираєте олію і макуху. М'ясо теж виробляють тільки 3-4 компанії, і у людей немає ні корів, ні свиней, ні птиці?
Йде надлишок продукції на експорт - високі, світові ціни, не йде - низькі, бо внутрішній попит і купівельна спроможність низькі.
Електроенергії ми виробляємо більше, ніж споживаємо, надлишок експортуємо. В цьому випадку ціна буде трохи нижче за експортну, як я і писав. Газа ми добуваємо менше, ніж споживаємо, тому ціна на нього повинна бути більше, ніж в Дюсельдорфі.
Ви хочете зламати ази економіки? Так треба ставати в чергу, де перші комуністи, а потім популісти різних кольорів.