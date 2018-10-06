Україна за чотири роки скоротила імпорт газу вдвічі

Додано: Нед 07 жов, 2018 13:45

lapay

Примеров, когда рынок (азы экономики)) в нужных целях регулируют в тех же развитых странах, достаточно.

Это дотирование фермеров, альтерн. энергетики, разные виды госрегулирования.



Если коррупционеров не могут (якобы не могут! Это же ведь не семечки на каждом углу) пресечь с газом для населения, то это говорит лишь о том, что их только подвинули в этой цепочке, в данном месте (товаре).



От комми, с наганом изымающих зерно, повышатели цен на монопольном рынке не так уж далеко-то ушли.

Тупое изымание средств из кармана...



Мировые цены. Вот сомневаюсь я, что наши газодобытчики смогут продать свой газ кому-то за рубеж по мировым ценам, когда рашкованы, янки и т.д. тоже желают впарить свой газ.



Норма прибыли для газа своей добычи сверхдостаточна, а всё остальное - от лукавого.