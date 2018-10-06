Україна за чотири роки скоротила імпорт газу вдвічі

Додано: Пон 08 жов, 2018 01:48

summacut написав: Дайте людям возможность устанавливать автономку, еще газа сэкономите. Во-первых, потребление газа снизится, ибо:

- уйдут потери при транспортировке тепловой энергии;

- потребители начнут регулировку температуры углом поворота ручки котла а не форточки;

- появится экономический стимул утепления, который в случае ЦО отсутствует, проще радиаторов накинуть. Дайте людям возможность устанавливать автономку, еще газа сэкономите. Во-первых, потребление газа снизится, ибо:- уйдут потери при транспортировке тепловой энергии;- потребители начнут регулировку температуры углом поворота ручки котла а не форточки;- появится экономический стимул утепления, который в случае ЦО отсутствует, проще радиаторов накинуть.

100500 раз поддерживаю ваше мнение.. НО а стране победившего олигархата это не вписывается в концепцию коммунального рабства. Как не печально ЦО это атавизм 20 века за который керманычи вцепились руками и ногами так как это прекрасный распильный ресурс. Проблема то по сути не в цене, а 1 - отсутствие рынка как такового 2 принудительное навязывание услуг монополистами без права отказа.PS Если в приказном порядка каждого гражданина страны заставить например заходить в супермаркет и покупать по плитке шоколадки рошен, а если не купил, то все равно насчитывать ему стоимость... в общем каждый скажет - да бред все это. Правильно, но запрет от отсоединения от ЦО такой же бред. Но он есть..А на вопли тех кто скажет а вот теплоконторы ...если мало останется.. а почему они должны платить.. а почему МЫ должны платить за них?