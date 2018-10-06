Україна за чотири роки скоротила імпорт газу вдвічі
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Surfer написав:Основная разница между овощами и маслом в том что "производителей" овощной продукции - в каждом селе миллионы огородников на всю страну. Поэтому это действительно рынок который исключительно рыночным способом держит цены на довоенном уровне, потому что по большому счету не за счет чего ему расти, не смотря на спекулятивно разогнанные валютные курсы. А промышленных маслобоен 3-4 компании которые монопольно и держат рынок на ценах поднятых ими а не рынком в разы. Как и монополист - нафтогаз. Вот и все - МОНОПОЛИЯ и узаконенный развод - как это называется !
Ви дурню не меліть. Олійниць, які давлять нерафіновану олію, тисячі. Привозити своє насіння, забираєте олію і макуху. М'ясо теж виробляють тільки 3-4 компанії, і у людей немає ні корів, ні свиней, ні птиці? Йде надлишок продукції на експорт - високі, світові ціни, не йде - низькі, бо внутрішній попит і купівельна спроможність низькі.
Surfer написав:Правда, не вприсывается, в вашу минстецьовую лапшетворную схему ? Самые маленькие цены в европе. Или наше электричество не блестит и пахнет плохо там в европе ?
Електроенергії ми виробляємо більше, ніж споживаємо, надлишок експортуємо. В цьому випадку ціна буде трохи нижче за експортну, як я і писав. Газа ми добуваємо менше, ніж споживаємо, тому ціна на нього повинна бути більше, ніж в Дюсельдорфі. Ви хочете зламати ази економіки? Так треба ставати в чергу, де перші комуністи, а потім популісти різних кольорів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Несколько топовых производителей занимают львиную долю рынка. Благодаря этому им естественно очень просто держать рынок.
Или Мясо, Подсолнух который мы экспортируем, у нас нормального качества а картофель , капуста, буряк, лук , которые стоят у нас НА ПОРЯДОК дешевле чем в европе резко "плохие" ? Хватить уже болтать своей ерундой.
Цена на электроэнергию у нас в РАЗЫ меньше чем в европе, несмотря на его экспорт.
Я же приводил уже этот график - надо упорно не замечать очевидного и врать , придумывая свои "альтернативные азы эеономики" в убогу порохоботству защищая грабительские цены на газ ?
lapay Примеров, когда рынок (азы экономики)) в нужных целях регулируют в тех же развитых странах, достаточно. Это дотирование фермеров, альтерн. энергетики, разные виды госрегулирования.
Если коррупционеров не могут (якобы не могут! Это же ведь не семечки на каждом углу) пресечь с газом для населения, то это говорит лишь о том, что их только подвинули в этой цепочке, в данном месте (товаре).
От комми, с наганом изымающих зерно, повышатели цен на монопольном рынке не так уж далеко-то ушли. Тупое изымание средств из кармана...
Мировые цены. Вот сомневаюсь я, что наши газодобытчики смогут продать свой газ кому-то за рубеж по мировым ценам, когда рашкованы, янки и т.д. тоже желают впарить свой газ.
Норма прибыли для газа своей добычи сверхдостаточна, а всё остальное - от лукавого.
Surfer написав:Несколько топовых производителей занимают львиную долю рынка. Благодаря этому им естественно очень просто держать рынок.
Нічого дивного. Гіперболічний розподіл характерний для вільного ринку. Ціна визначається попитом і рентабельністю. М'ясо і олія не можуть коштувати менше, бо вони зав'язані на вартість кормів (соняха), палива, амортизація, зарплати, і т.д. До речі, рентабельність виробництва олії набагато менша, ніж рентабельність виробнацтва соняшника. Тільки пісня, чомусь, не про латифундистів, а про масложирзаводи. Ціна на овочі взагалі сильно залежить від погодних умов, в 2015 році був неврожай і наші ціни суттево перевищували ціни в РФ. Теж монополісти винні?
Surfer написав:Или Мясо, Подсолнух который мы экспортируем, у нас нормального качества а картофель , капуста, буряк, лук , которые стоят у нас НА ПОРЯДОК дешевле чем в европе резко "плохие" ? Хватить уже болтать своей ерундой.
Йоксель-моксель, так купіть тут і продайте там, раз на порядок дорожче, чи така геніальна ідея нікому в голову, до Вас, не приходила? Знову монополісти заважають?
detroytred написав:Мировые цены. Вот сомневаюсь я, что наши газодобытчики смогут продать свой газ кому-то за рубеж по мировым ценам, когда рашкованы, янки и т.д. тоже желают впарить свой газ.
Норма прибыли для газа своей добычи сверхдостаточна, а всё остальное - от лукавого.
Можуть, ми раніше цілком успішно займались реекспортом газу із РФ і Туркменістану, наш газ нічим не гірший від інших. Рентабельність, тобто заглядання в чужий карман - оце від лукавого. Не Президент, чи НКРЕКП повинні встановлювати ціни, а ринок.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
summacut написав:Дайте людям возможность устанавливать автономку, еще газа сэкономите. Во-первых, потребление газа снизится, ибо: - уйдут потери при транспортировке тепловой энергии; - потребители начнут регулировку температуры углом поворота ручки котла а не форточки; - появится экономический стимул утепления, который в случае ЦО отсутствует, проще радиаторов накинуть.
100500 раз поддерживаю ваше мнение.. НО а стране победившего олигархата это не вписывается в концепцию коммунального рабства. Как не печально ЦО это атавизм 20 века за который керманычи вцепились руками и ногами так как это прекрасный распильный ресурс. Проблема то по сути не в цене, а 1 - отсутствие рынка как такового 2 принудительное навязывание услуг монополистами без права отказа. PS Если в приказном порядка каждого гражданина страны заставить например заходить в супермаркет и покупать по плитке шоколадки рошен, а если не купил, то все равно насчитывать ему стоимость... в общем каждый скажет - да бред все это. Правильно, но запрет от отсоединения от ЦО такой же бред. Но он есть..А на вопли тех кто скажет а вот теплоконторы ...если мало останется.. а почему они должны платить.. а почему МЫ должны платить за них?
detroytred написав:Вот сомневаюсь я, что наши газодобытчики смогут продать свой газ кому-то за рубеж по мировым ценам, когда рашкованы, янки и т.д. тоже желают впарить свой газ.
Правильно, и когда говорят про цену в хабе ЕС то всем нам врут, так как это цена покупки ТАМ.. то есть наш газ надо туда доставить и там его еще и продать.. но мы же его продаем не ТАМ а тут... то есть он как минимум, на стоимость доставки + поборы самого хаба должен быть дешевле. НО этого нет.. вернее есть но все это идет в карман "рехформаторам"..