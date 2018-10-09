Україна за чотири роки скоротила імпорт газу вдвічі

Додано: Вів 09 жов, 2018 22:03

lapay написав: Нічого дивного. Гіперболічний розподіл характерний для вільного ринку. Ціна визначається попитом і рентабельністю. М'ясо і олія не можуть коштувати менше, бо вони зав'язані на вартість кормів (соняха), палива, амортизація, зарплати, і т.д. Нічого дивного. Гіперболічний розподіл характерний для вільного ринку. Ціна визначається попитом і рентабельністю. М'ясо і олія не можуть коштувати менше, бо вони зав'язані на вартість кормів (соняха), палива, амортизація, зарплати, і т.д.

Йоксель-моксель, так купіть тут і продайте там, раз на порядок дорожче, чи така геніальна ідея нікому в голову, до Вас, не приходила? Знову монополісти заважають?

Не Президент, чи НКРЕКП повинні встановлювати ціни, а ринок.

А цена на овощи не зависит от зарплат, топлива, механизации , амортизации, єлектроєнергии. воды, удобрений, и пр ? Как можно такую чушь нести ? При этом цены на овощи па ПОРЯДОК дешевле чем в европе. И это их настоящая РЫНОЧНАЯ цена , нашего ВНУТРЕННЕГО рынка. Точно так же должна формироваться цена на наш добываемый газ для населения, а не по схемам "роттердам +", подобно вашей.Безусловно . заважають. Европейские производители, своего рода обладают монополией на свой рынок, которых защищает европейское законодательство ограничивая квотами импорт в европу. Но это уже совсем другая история. Но газа своего на експорт у нас также НЕТ. Реекспортом российского мы сейчас тоже не можем заниматься - так как из росии газ напрямую мы не получаем. Все что вы пытаетесь сделать сейчас - оправдать грабительскую олигархическую схему, когда на условную картошку вырощенную в каком то Жашкове, за украинскую зарплату, надо установить цену "роттердама", руководсттвуясь своими минстецевыми "азами своей альтернативной экономики".Да в том то и дело что рынка газа по факту у нас нет - а цену устанавливает де факто нафтогаз , будучи монополистом на рынке, само собой не без ведения президента, и всей "вертикали". Это тот же "ротердам +" , а именно грабительская схема впаривания населению своей "бараболи" по цене "ротердама".